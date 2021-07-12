Trabzonlu gençler ecdadı ile buluştu - Son Dakika

Trabzon'da "Aygören Vadisi'nin Gençleri Ecdadı ile Buluşuyor, Hayallerine Koşuyor Projesi" kapsamında 45 öğrenci farklı illeri gezerek, tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etme fırsatı buldu.

Aygören Vadisi Dernek Başkanı Nihat Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dernek tarafından gerçekleştirilen, İçişleri Bakanlığı ve Ortahisar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında öğrencilerin, ecdadının izlerini taşıyan Bilecik'in Söğüt ilçesi, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Ankara'yı gezdiklerini belirtti.

Yılmaz, öğrencilik hayatlarında başarılı, yetim, öksüz ve hiç şehir dışına çıkmayan ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen projeyle çocukların yaşamlarına dokunmak istediklerini ifade etti.

Geçmişini bilmeyenin geleceğine sahip olamayacağı fikri ile büyük bir medeniyetin evlatlarını ve bu toraklar için nasıl bedeller ödendiğini ziyaret ettikleri yerlerde çocuklara hissettirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatanına, milletine ve ülkesine faydalı bireyler olmaları için çok çalışmaları gerektiğini, bayrağına, ezanına ve tarihlerine sahip çıkmalarını gerektiğinin önemini vurgu yaptık. Yolculuğa çıkarken tedirgin gözlerle bizleri izleyen ve dinleyen çocuklarımızın, dönüş yolculuğunda ki özgüvenleri ve ecdadının izlerini yerinde görerek bilgi sahibi olmaları bizleri ziyadesi ile mutlu etti."

Yılmaz, projeye verdiği desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'na, eski bakan Faruk Nafiz Özak'a, Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın'a, Dernek İstişare Kurulu Üyesi Muammer Satılmış'a ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklar için ne yapsak azdır. Başta eğitim olmak üzere, toplumsal değerlere sahip çıkılması ve sosyal, kültürel projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.