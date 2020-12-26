Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun - Son Dakika

Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun

26.12.2020 21:26

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Trabzonspor karşısında iyi bir oyunla kazandıklarını belirterek, "Liderlik camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Trabzonspor karşısında iyi bir oyunla kazandıklarını belirterek, "Liderlik camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Abdurrahim Albayrak, deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak geçtiğimiz günlerde vefat eden Özkan Sümer'in bugün mezarını ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Trabzonlu, tüm Türkiye'nin kalbinde taht kurduğu Özkan Sümer hocamızın mezarına bugün Fatih ve Levent hocam ile birlikte gittik. Mekanı cennet olsun. Bütün futbol camiasının başı sağ olsun. Bu gibi değerleri kaybettikten sonra anlıyoruz. Çok değerli bir futbol adamıydı. Galatasaray'a da Trabzonspor'a da büyük hizmetleri vardı. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"LİDERLİK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"Takımın liderliğe yükselmesiyle ilgili olarak da Albayrak şunları söyledi: " Erzurum'a gitmeden 'lig Erzurum'da başlıyor' dedik. Bugün de Trabzon'da çok güzel oyunla 2-0 galip gelmesini bildik. Futbolcu kardeşlerimin hepsini alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Teknik heyete teşekkür ediyorum. Muhteşem bir oyun şablonu çıkardılar. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun.""YÖNETİM OLARAK İYİ İŞLER YAPIYORUZ"Yönetim olarak iyi işler yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Benim için maçlardan sonra 'kaçtı' diyorlar. Onurumu, hayatımı Galatasaray'a verdim. Galatasaray puan kaybettiğinde ve yenildiği zaman sabaha kadar neler çektiğimi bir Allah bilir. Taraftarlardan rica ediyorum. Ben kaçmıyorum. Maçlardan sonra gergin, sinirli oluyorum. Konuşma sırasında yapabileceğim bir hata camiamıza zarar verebilir. Hatayspor, Göztepe ve kupa maçından sonra da konuşma yapmadım. Görevimizi yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Dün akşam geç saatlere kadar hocamla birlikte çalıştık. Bugün de hocayla toplantılar yaptık. Kaç oyuncumuz Kovid oldu ve geri dönüşleri zor oldu. Eleştirirken herkes elini vicdanına koysun. Yönetim olarak iyi işler yaptığımıza eminim. Taraftar ve camiamızın gönlü ferah olsun. Tüm dünyada futbolun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olarak kötü bir yön aldığı durumda kulüpleri yönetmenin ne kadar zor olduğunu bir Allah bir de işin içindekiler bilir.  Beni eleştirebilirler ama hakaret olmasın. Eleştireni de eleştirmeyeni de seviyorum. Biz de insanız. Annem hasta onu bırakıp deplasmana geliyorum. Bir maç kaçırmadık. Sadece ben değil futbolun içindeki bütün aileler bu şekilde çalışıyor. Bu galibiyetin ve liderliğimizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu."HERKESİN CANI YANIYOR"

Albayrak, karşılaşmanın hakeminin yönetimiyle ilgili olarak da, "Bir tane yüzde yüz penaltımız vardı, verilmedi. Hocalarla ilgili konuşmuyorum ama herkesin canı yanıyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun
Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun
Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun
Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun

Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun - Son Dakika


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