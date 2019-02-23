Son Dakika Haberleri: Trabzonspor İlk Yarının İzinde

Trabzonspor İlk Yarının İzinde

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında da aynı rakipleriyle karşılaştığı 6 haftalık bölümde eş sayıda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak yine 7 puan elde etti.

Trabzonspor İlk Yarının İzinde, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında da aynı rakipleriyle karşılaştığı 6 haftalık bölümde eş sayıda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak yine 7 puan elde etti.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor, ikinci yarıda geride kalan 6 haftalık bölümde ligin ilk 6 haftasındaki performansına eş değer bir grafik ortaya koydu. 2018-19 sezonunun ilk haftalık bölümünde Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 2-1 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Demir Grup Sivasspor'u 3-1 ve Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek 7 puan toplayan bordo-mavililer, ikinci yarıda 6 haftalık periyotta aynı rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda hanesine yine 7 puan yazdırdı. Trabzonspor bu periyotta Medipol Başakşehir'e 4-2, Galatasaray'a 3-1, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalıp MKE Ankaragücü'nü 1-0 ve Göztepe'yi ise 3-1 mağlup etti.

23'ÜNCÜ HAFTALAR İTİBARİYLE 2017-18 SEZONUNU YAKALADI

23'üncü haftalar itibariyle 40 puan topladığı 2014-15 sezonundan sonra 36 puanla en yüksek puana ulaştığı ikinci dönemini geçiren Trabzonspor, söz konusu haftada 2017-18 sezonundaki performansını da yakaladı. 2015-16 sezonunda 23 haftalık periyotta 27, 2016-17 sezonunda 35 ve 2017-18 sezonunda 36 puan toplayan bordo-mavililer, 2018-19 sezonunun da geride kalan 23 haftalık bölümünde hanesine 36 puan yazdırdı. Bir önceki sezonda aynı haftada topladığı puana ulaşan Trabzonspor, son 4 sezonun en iyi performanslarından birini sergiledi.

YEREL GAZETELER GÖZTEPE GALİBİYETİNDEN MEMNUN

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'un Göztepe deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyet ve oynanan oyundan memnun kaldı. "Sonnokta gazetesi, "Bu fırtına parmakla gösterilir", Günebakış gazetesi, "Trabzon'a hayat öpücüğü", "Bordo-mavililer, ikinci yarıdaki kötü gidişe Göztepe'de 'dur' dedi, Karadeniz gazetesi, "Bu Parmak bal gibi", "Fırtına Göztepe'yi deplasmanda devirdi, 2 haftalık kabusa son verdi", " İzmir'de fırtına koptu, Trabzonspor 3 puanı 3 golle kaptı", Taka gazetesi, "Fırtına hakemi de yendi!", Kuzey Ekspres gazetesi, "İzmir'de Trabzon fırtınası" başlıklarını kullandı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor
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