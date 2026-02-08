Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Yendi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Yendi!

Trabzonspor, Samsunspor\'u 3-0 Yendi!
08.02.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligdeki puanını 45'e yükseltti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek hem önemli bir galibiyete imza attı hem de bu sezonki yükselişini sürdürdü.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılırken puanını 45'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililer, bu sonuçla Samsunspor deplasmanında 21 yıl sonra sonra Süper Lig galibiyeti elde etti.

ORTA SAHADA OUALI DAMGASI

Karşılaşmada Trabzonspor adına en fazla çalım atan isim Christ Oulai oldu. Opta'nın verilerine göre, genç oyuncu; 68 topla buluşma, yüzde 94 pas isabeti, 10/18 ikili mücadele kazanma, 8 sahipsiz top kazanma ve 6 çalım istatistikleriyle dikkat çekti. Oulai ayrıca 2 kez şut pası verdi. Bu sezon Süper Lig'de 15 golle en fazla gol atan isim olan Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ise, 5 ve üzeri gol atan oyuncular arasında en yüksek gole çevirme oranına sahip isim konumunda bulunuyor. Onuachu, çektiği 53 şutta 15 gol atarak yüzde 28,3'lük bir başarı oranı yakaladı.

ONUACHU ZİRVEDE KAPTAN OLARAK SAHNE ALDI

Karşılaşmada iki gol kaydeden, ayrıca iki golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan Paul Onuachu, Samsunspor deplasmanında performansıyla geceye damga vurdu. Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 15'e yükselten Nijeryalı santrfor, gol krallığı yarışında şu anda ilk sıraya yerleşti. Maça kaptan olarak sahaya çıkan Onuachu, yalnızca skor katkısıyla değil, sahadaki liderliğiyle de Trabzonspor'un galibiyetinde belirleyici rol oynadı.

21 MAÇTA EN YÜKSEK PUAN

Bu sezon ligde 45 puan toplayan Trabzonspor (13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet), 2021/22 sezonundan (50 puan) bu yana 21'inci maçlar itibarıyla en yüksek puan sayısına ulaştı.

TARİHE GEÇEN DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trabzonspor, bu sezon Samsunspor'a deplasmanda üç gol atan ilk takım olurken, Şubat 2012'den (Bursaspor – 3-0) bu yana Samsun deplasmanında 3 ve üzeri farkla kazanan ilk ekip oldu. Bordo-mavililer, Samsunspor'u deplasmanda son olarak 2004/05 sezonunda 4-0 mağlup etmişti.

Öte yandan Samsunspor ise, Süper Lig'de 2014/15 sezonundan bu yana isabetli şut çekemeden en fazla şut attığı karşılaşmayı Trabzonspor'a karşı oynadı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Kuzeyin değil Alemin kralı Trabzon

Taka: Kuzeyin gerçek kralı ders verdi

Sonnokta: Fırtına Samsun'da sert esti

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:32:59. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 Yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.