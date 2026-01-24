Trabzonspor Zirveye Yaklaşıyor - Son Dakika
Trabzonspor Zirveye Yaklaşıyor

Trabzonspor Zirveye Yaklaşıyor
24.01.2026 12:11
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek puanını 41'e çıkardı ve lider Galatasaray ile farkı 2'ye indirdi.

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41'e yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ligin ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan bordo mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41'e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, aldığı galibiyetle hem iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü hem de üst sıralardaki yerini korudu.

KASIMPAŞA'YA KARŞI İKİNCİ GALİBİYET

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı bu sezon Süper Lig'de ikinci kez mağlup etti. Bordo mavililer, rakibini ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0, ikinci yarıda ise sahasında 2-1 yenerek 2021/22 sezonundan bu yana ilk kez Kasımpaşa'ya karşı bir sezonda iki lig galibiyeti elde etti.

AFRİKADAN GOLLE DÖNDÜ

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Paul Onuachu, 12 golle Trabzonspor hanesine toplam 16 puan yazdırdı. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin milli takımından döner dönmez ayağının tozuyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Nijeryalı golcü, Kasımpaşa karşısında da hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çekti.

ZUBKOV OYUNUN MERKEZİNDEYDİ

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu Oleksandar Zubkov oldu. Ukraynalı futbolcu, 32 pas denemesinin 27'sinde isabet sağlarken, 4 şut pası verdi, 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve 2 başarılı çalıma imza attı. Zubkov, attığı jeneriklik golle takımına 2 puan kazandıran isimlerden biri oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Kasımpaşa karşısında alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde

Taka: Fırtına zirveye uçuyor

Kuzey Ekspres: Zirveyi taklaya getirdik

Sonnokta: Fırtına tam yol

Günebakış: Trabzon zirveye yürüyor

Kaynak: DHA

Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Trabzonspor Zirveye Yaklaşıyor

