TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazası mağdurları ve ünlüler Trafik Haftası'nda kamu spotlarıyla kazalara "dur" diyor - Son Dakika

Trafikte Haklarım Derneği, 1-7 Mayıs Trafik Haftası'nda her yıl binlerce can kaybına neden olan kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık yaratmak için ünlü isimler ile trafik kazası mağdurlarının yer aldığı kamu spotları hazırladı.

?Derneğin geçen yıl Trafik Haftası dolayısıyla sosyal medyada başlattığı "Trafik Kazalarına Dur de İletişim Kampanyası" projesi kapsamında, bu yıl İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün desteğiyle 45'er saniyelik 8 kamu spotu videosu çekildi.

Kamu spotları için sanatçı Haluk Levent, oyuncu Ecem Özkaya, oyuncu ve trafik kazası mağduru Temmuz Karikutal ile kazada kuzenini kaybeden Yasemin Usta, annesi, kardeşi ve oğlunu yitiren Serdar Evlin, eşini kaybeden Selma Evlimen ve kazada iki bacağını kaybederek engelli kalan Mürsel Aktaş kamera karşısına geçti.

Ünlü isimler ve trafik kazası mağdurları, videolarda kendilerinin ya da yakınlarının geçirdiği kazaları anlatıp, kazaların önlenmesinde kurallara uymanın önemine dikkati çekerek, "Trafik kazalarına dur de." mesajı verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Başkanlığının da destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kamu spotları, bugün itibarıyla televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

Vatandaşlar çektikleri farkındalık videolarıyla kampanyaya destek verebilecek

Kampanyaya destek olmak isteyen kişi veya kurumlar, kamu spotlarını ya da kendi videolarını çekip paylaşarak trafik kazaları konusunda farkındalığın artmasını sağlayabilecek.

Vatandaşlar, trafikte en fazla rahatsız olduğu sorunları ve kaza faktörlerini belirleyip, bu sorunlarla ilgili kurallara uymayanları uyardıkları bir videoyla projeye katkı sunabilecekler. Videonun sonunda ise kırmızı kalemle "dur" yazdıkları elleriyle trafik polisleri gibi "dur işareti" hareketi yaparak, herkesi bu farkındalığa davet edecekler.

Ayrıca, söz konusu şartları uygulayanlar, kendi fotoğraflarını çekip "#TrafikKazalarınaDurDe" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşabilecekler.

"Kurallara uyduğumuzda kazaların birçoğunu önleyebiliriz"

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazaları nedeniyle dünya genelinde her 24 saniyede bir can kaybedildiği, her yıl ise 1,3 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 milyon kişinin de yaralandığını bildirdi.

Türkiye'de 2009-2019 yılları arasında trafik kazalarına bağlı olarak sadece olay yerinde 39 bin 913 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Usta, 2015 yılından bu yana hastanede de trafik kazalarına bağlı ölümler sayılmaya başlandığında bir o kadar kişinin de hastanede hayata veda ettiğinin ortaya çıktığını ve toplamda yaklaşık 80 bin kişinin kaybedildiğini belirtti.

Söz konusu tarihler arasında trafik kazalarında 2 milyon 977 bin kişinin yaralandığını, bunların içerisinde kaç kişinin engelli kaldığının ya da uzun süreli sağlık sorunları yaşadığının bilinmediğini kaydeden Usta, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre kazaların yüzde 89'unun sürücü, yüzde 8'inin yaya kaynaklı, yani kazaların yüzde 97'sinin insan faktörlü olduğunu aktardı.

İnsan kaynaklı, ölçülebilir ve karşı tedbir geliştirilebilir bir yapıda olan trafik kazalarının büyük bir çoğunluğunun öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu vurgulayan Usta, "Trafik kazalarını önleyebilmemiz için de en önemli alınacak tedbirlerin başında trafik kurallarına uymak geliyor. Yani kurallara uyduğumuzda aslında bu kazaların birçoğunu önleyebiliriz. Ama maalesef ülkemizde güvenli trafik kültürü, kuralları bilme ve uyma, trafikte saygı ve hoşgörü istenilen düzeyde henüz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu, özel sektör ve sivil topluma "farkındalık yaratma" çağrısı

Yasemin Usta, bundan yola çıkarak trafik kurallarının hayati önemini bir kez daha topluma anlatabilmek ve yüksek sesle hatırlatabilmek adına geçen yıl Trafik Haftası'nda "Trafik Kazalarına Dur De" kampanyasını başlattıklarını ve ünlülerden, gazetecilerden, trafik mağdurlarından, 7'den 70'e herkesten destek istediklerini anlattı.

Bu yıl kampanyayı büyüterek milyonlarca kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Amacımız trafik kurallarının önemini bir kez daha hatırlatmak ve bunun önemiyle ilgili farkındalık düzeyinin toplumda artmasına katkı sağlamak. Bir kişiye bile bu kampanyayla dokunabiliyorsak veya bir kazanın bile önüne geçebilmeyi başarırsak ne mutlu bize. Umarım bu farkındalık düzeyinin gelişmesinde spotlarımızın ciddi katkısı olur. Kampanyamızı 1 Mayıs'ta başlatıyoruz. RTÜK'ten onayları alındı. Televizyonlarda ve sosyal medyada yayınlanmaya başlayacak ama mayıs ayı boyunca da bu iletişimi yapacağız. Kamu kurumlarından, özel sektör temsilcilerinden, sivil toplum kuruluşlarından herkese bir genel çağrımız, 'Bu farkındalığı gelin birlikte yaratalım.' Kovid-19'un aşısı bulundu, ilacı belki bulunacak, bir şekilde bu pandemi günleri sona erecek ama trafik kazalarını önleyebilmenin maalesef bir ilacı, formülü yok. Trafik kurallarına uymak alabileceğimiz en önemli tedbir."

"Evde geçireceğimiz süreçte sosyal fayda yaratmak için çabalayalım"

Vatandaşların kamu spotlarını paylaşarak ya da kendi farkındalık videolarını çekerek kampanyaya destek olabileceklerini belirten Usta, "Evde olduğumuz için belki sosyal medyada çok daha fazla vakit geçireceğiz. Bu dönemde bu sosyal faydayı ve farkındalığı yaratmak için çabalayalım. Kimse sakın 'Benim mesajımdan ne olur?' demesin." çağrısında bulundu.

Usta, trafik kazalarını önlemek için birçok bakanlık ile kamu kurumlarının iş birliği yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçişleri Bakanlığının ve Bakanımızın desteğiyle son 2 yıldır kaza oranların ciddi anlamda düşüş var. Bu bir ekip işi. Sadece polisin, jandarmanın görevi değil, hepimizin görevi. Kendi vicdanımızla veya çevremizdeki kurallara uymayan kişileri uyararak ancak bunu başarabiliriz. Herkesin yanına trafik polisi verme ve kurallara uyup uymadığını denetleme gibi bir şansımız yok. Trafik kültürünü oluşturabilmemiz için birbirimizi uygun bir üslupla uyardığımızda, trafik kurallarına uyduğumuzda, trafikte engelli bireylerin haklarından haberdar olduğumuzda, yaya, motosiklet, bisiklet, yolcu yani hepimiz birbirimize saygı duyduğumuzda zaten bu sorunu konuşuyor olmayacağız. Herkesten ricam, bu farkındalığı yaratmak için lütfen bize destek olun. Çünkü bunu ancak birlikte başarabiliriz. Halkımızdan da kamu kurumlarından da gerekli desteği bekliyoruz ve herkesi trafik kazalarına 'dur' demeye davet ediyoruz."