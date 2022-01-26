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Trakya barajlarında kar bereketi - Son Dakika

Trakya barajlarında kar bereketi

26.01.2022 13:21
Trakya barajlarında kar bereketi

Trakya'da geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen barajlardaki su seviyesi yağışlarla yükselmeye devam ediyor.

Trakya'da geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen barajlardaki su seviyesi yağışlarla yükselmeye devam ediyor.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 14 barajdaki su miktarı, bölgedeki kar yağışının da etkisiyle geçen aya göre 101 milyon 958 bin metreküp arttı.

Trakya'da geçen ay 512 milyon 811 metreküp ölçülen su miktarı 26 Ocak itibarıyla 614 milyon 769 bin metreküpe yükseldi.

Edirne'de 6 barajdaki su seviyesi 237 milyon 251 bin metreküp, Kırklareli'nde 4 barajdaki su seviyesi 217 milyon 313 bin metreküp, Tekirdağ da ise 4 barajın su seviyesi 160 milyon 205 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kuruma seviyesine gelen barajlar doluyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlarda geçen ay 358 milyon 35 bin metreküp olan su seviyesi 474 milyon 98 bin olarak ölçüldü.

Aralık ayında su seviyesi en çok azalan barajların başında Kırklareli'nin Karadeniz sahiline yakın bölgesinde yer alan Pabuçdere ve Kazandere geldi.

Su seviyesi Kazandere Barajı'nda aralık ayında 4,91, Papuçdere'de ise yüzde 2,74'e gerilemişti.

Yağışlar ile Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 62,4, Papuçdere ise yüzde 60,66'ya yükseldi.

Pabuçdere'de bugün itibarıyla 35 milyon 49 bin, Kazandere'de ise 10 milyon 87 bin metreküp su olduğu kayıtlara geçti.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları Elmalı'da yüzde 73,98, Terkos'da yüzde 49,43, Darlık'ta yüzde 53,62, Büyükçekmece'de yüzde 44,15, Ömerli'de yüzde 77, Sazlıdere'de yüzde 22,91, Alibey'de yüzde 34,65 ve Istrancalar'da yüzde 72,54 oldu.

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya barajlarında kar bereketi - Son Dakika


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