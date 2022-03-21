Trakya'da Nevruz Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Trakya'da Nevruz Bayramı kutlamaları

21.03.2022 13:00

Trakya'da, 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trakya'da, 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Bilgin burada yaptığı konuşmada Türk milletinin nevruz kültüründen hiçbir zaman kopmadığını söyledi.

Nevruzda 21 Mart tarihinin alalade seçilmiş bir tarih olmadığını vurgulayan Bilgin, "Türk kimliğinin ortaya çıkışında, Türk kültürünün geçmişinde özel bir önemi olan bugün, hem baharın müjdecisi hem de asil Türk milletinin yükselişi ve gelişimi için özel bir gün." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu nevruz ateşini yaktı.

Vali Bilgin down sendromlu çocuklarla ateşten atlayıp, eşi ile yumurta tokuşturdu.

Demir dövülmesinin ardından öğrenciler tarafından kaşıkla yumurta taşıma yarışması düzenlendi, yabancı uyruklu öğrenciler dans gösterisi sundu.

"Ergenekon'dan yeniden uyanışa..."

Trakya Üniversitesinde de Nevruz Bayramı kutlamaları yapıldı.

Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk milletinin "bitti, öldü" denilen yerde küllerinden tekrar tekrar doğmayı bilmiş büyük bir millet olduğunu söyledi.

Ergenekon'dan çıkıp dünyaya yayılan Türk milletinin, yeniden uyanışa geçtiğini belirten Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Nasıl bir kuru dal yavaş yavaş çiçek açıyorsa nasıl kurudu denilen bir çeşme gürül gürül akmaya devam ediyorsa, bu büyük millet de tarih yolculuğunda belki son 200 yıldır Osmanlı'nın son dönemiyle çok ağır ve çok üzücü günler yaşadı. Pek çok cephede aziz şehitlerimiz kanlarıyla toprakları suladılar ve birer tohum gibi Galiçya'da, Çanakkale'de, Irak'ta, Kafkasya'da Balkanlar'da maalesef oraları nurlandırmış vaziyetteler.

Bir büyük Türk'le, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Anadolu Ergenekon'unda çok şükür gücümüze kuvvetimize tekrar kavuşmaya başladık ve bu büyük millet, kanayan coğrafyalarda, haksızlığa uğramış coğrafyalarda, 'yok mu bir yardımcı' diye inleyen coğrafyalarda yine umut olmaya devam edecek. İnşallah bu yürüyüş, kuru dalda çiçeklerin açılması tekrar yüz göstermiştir. Sularımız tekrar gürül gürül çağlamaya devam edecektir. Bayramımız kutlu olsun."

Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Armağan Altay da yaptığı konuşmada nevruzun Türkler için önemine değindi.

Konuşmaların ardından Rektör Tabakoğlu ve beraberindekiler nevruz ateşini yaktı.

Daha sonra öğrenciler ve akademisyenler demir dövdü, yumurta tokuşturdu.

Nevruz ateşinin üzerinden atlanmasının ardından dans gösterisiyle devam eden programa katılanlara pilav ve tatlı ikram edildi.

Yerleşke içerisinde düzenlenen bahar yürüyüşü ile sona eren programa Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Sezgin ve Burak İşçimen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Trakya'da Nevruz Bayramı kutlamaları
Trakya'da Nevruz Bayramı kutlamaları
Trakya'da Nevruz Bayramı kutlamaları

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Kaynak: AA

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