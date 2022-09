Edirne'den kısa kısa

Trakya Kalkınma Ajansı'nın eylül ayı olağan toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Birol Binici ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İtfaiye Haftası

Keşan'da İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, itfaiye teşkilatının halkın can ve mal güvenliği için gayret sarf ettiğini belirtti.

İtfaiyenin sadece yangınlarda değil tüm doğal afetlerde hayati bir vazifeyi yerine getirdiğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gözünü kırpmadan görevlerini en iyi şekilde yerine getiren itfaiyecilerimizin şartlarını en iyi duruma getirmeyi öncelikli görev edindik. 24 metre merdivenli itfaiyemiz çok yakın zamanda araç filomuza dahil olacak. O da yakın zamanda hizmete girecek. Yine İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle Keşan'ımıza doğal afet merkezi kazandırıyoruz. KEDAK, Turkuaz, AFAD ve Keşan Belediye İtfaiye Müdürlüğümüzün bir arada olacağı doğal afet merkezimiz olacak."

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu ve törene katılanlar itfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, Türkiye'de insanların mutsuz olduğunu öne sürdü.

Sorunları her fırsatta dile getirdiğini belirten Çakırlar, "Eğitimden adalete, işsizlikten yoksulluğa her türde her aşamada sıkıntılar olduğunu görüyoruz." dedi

Kentin sorunlarını mecliste de dile getirdiğini anlatan Çakırlar, "Saros'undan Ergenesi'ne kadar, Selimiye düzenlemesinden çalıştırılamayan yukarıdaki köprü diyelim bunu öyle bahsediyorum. Dün yine üzerinden geçtim özellikle Pazarkule girişi ve Yıldırım çıkışı kazalara davetiye çıkartıyor. Bu yıl bitirilmesi planlanan enerji santralinin bitirilemeyeceğini kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ise ülkedeki sorunları İYİ Partinin çözeceğini iddia etti.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in inisiyatifi doğrultusunda il başkanlığında bir değişikliğe gidildiğini anlattı.

Bu aşamada tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulunun oluşturulduğunu ifade eden Tütüncü, yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilçe başkanları tanıtıldı.

Milletvekili Çakırlar toplantının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin belirsiz bir proje olduğunu öne sürerek, "Ne yapılacak, nasıl yapılacak, hangi şartlarda yapılacak bunların bilinmesi lazım. Tabi bir ortamın bozulmasına çok hoş bakan biri değilim. Sincaplar geziyor orada. Oradaki endemik, tabi yapının bozulacağını düşündüğüm için karşıyım. Edirneli olarak karşıyım" ifadelerini kullandı.