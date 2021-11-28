Üye Girişi
Soyer, "Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek" - Son Dakika

Soyer, "Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek"

28.11.2021 12:45
Soyer, "Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek"

Türk fuarcılığının başkenti İzmir, 2-4 Aralık tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde bir araya getirecek.

Türk fuarcılığının başkenti İzmir, 2-4 Aralık tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde bir araya getirecek. İzmir'in dünya turizminde öncelikli tercih edilen şehirlerden biri olması için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye ve dünya turizmini 15. kez İzmir'de buluşturacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'ye ve dünyaya ilham verecek fuarımızın turizm sektörüne güç katacağına ve 2022 yılı turizmi için yol haritası çizerek dünyada ses getireceğine inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm sektörü temsilcileri, 2-4 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'nde bir araya gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından bu yıl 15. 'si düzenlenecek fuar, 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle buluşturacak.

Dünyada ses getirecek

Bu yıl hibrit fuar olarak düzenleyecekleri Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yine pek çok yeniliğe imza atacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "2022 yılına verimli bir başlangıç yapmak isteyen sektör temsilcileri, turizmde yeni fırsatların tanıtılacağı fuarımızda buluşacak. Türkiye ve dünya turizmini İzmir'de buluşturacak olmanın heyecanını taşıyoruz. Turizm sektörü ve fuarlarımız hızla dijitalleşiyor. 14. 'sünü dijital olarak yaptığımız Travel Turkey Dijital Fuarımız, aynı zamanda Türkiye'nin de ilk sanal fuarıydı. 2021 yılının başında pandeminin olumsuz etkisine rağmen sektöre can suyu olan, yeni dönemin turizm rotasını çizen ve oldukça başarılı geçen fuarımızın sınırlarını genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl Travel Turkey İzmir Fuarı'nı hibrit fuar olarak düzenliyoruz. Fuara gelemeyen satın almacılar ile katılımcıları online platformda buluşturacağız. Fuarın, İzmir ve Türkiye için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Fuarda turizm sektörüne heyecan katacak yeni kavramlar, özel etkinlikler ile birçok ilki yaşayacağız. Her geçen gün büyüyen ve gelişen turizm fuarımızın tüm Türkiye'ye ve dünyaya ilham vereceğine, turizm sektörüne güç katacağına, 2022 yılı turizmi için yol haritası çizerek dünyada ses getireceğine inanıyorum" dedi.

İzmir turizmini dünyaya anlatma fırsatı bulacağız

İzmir'in turizm potansiyelini artırmak için şehrin paydaşlarıyla birlikte ortak akılla İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını, bu stratejinin "dünya uygarlıklarına yön veren pek çok kavram, düşünce ve yaklaşımın İzmir'den dünyaya taşınması" fikrinden hareket ettiğini açıklayan Başkan Soyer, "15. Travel Turkey İzmir Fuar'ı ile birlikte bu stratejiyi tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İzmir'deki turizm faaliyetlerini öne çıkaracak, İzmir'in tarih, kültür ve gastronomi değerlerini ziyaretçilerle buluşturacağız. Fuar, pandeminin ardından dünya seyahat trendlerinin daha butik, daha özgün ve daha özgür bir algıya dönüşmesinde bir fırsat yaratacak. Tüm çabamız İzmir'de turizm sektörünü, pandemi sürecinin yarattığı olumsuz etkilerden bir an evvel kurtarmak ve İzmir'i pandemi sonrasında bir adım öteye taşıyabilmek. Çok iyi biliyorum ki dünyanın her yerinden gelecek turistler için İzmir güvenilir, temiz bir şehir ve bunun üzerine titriyoruz. En önemli değerimizin bu olduğuna inanıyoruz. Bu güveni vermek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu fuarla İzmir'in tarihsel karakterinden beslenerek İzmir'in ve ülkemizin turizmine çok daha büyük katkılar sunmayı hedefliyoruz. Hedefimiz İzmir'in dünya turizminde öncelikli tercih edilen şehirlerden biri olması " diye konuştu.

Alternatif turizm tutkunları için yeni fuar

15. Travel Turkey İzmir Fuarı ile eş zamanlı bu yıl ilk kez TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı da düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Soyer, "Halka açık olacak olan bu fuarımız 2-5 Aralık tarihleri arasında doğayla iç içe olma isteğini yaşam tarzı haline getiren tüm alternatif turizm tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap verecek. Fuarda, Ege Bölgesi'nin doğa ile uyumlu yaşam tarzını sergilerken, son zamanlarda yoğun ilgi gören doğaya dönüş kavramı da ele alınacak. Bu fuarımızı da İzmir'i doğayla uyumlu yaşamın öncü şehri yapma hedefimizin de bir parçası olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

15. Travel Turkey İzmir Fuarı'na özel sergi ve etkinlikler

Dünya turizm sektörünün profesyonellerini İzmir'de buluşturacak 15. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda "Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Sergisi" fuara gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunacak. 1938-1980 yılları arasında üretilen klasik otomobiller otomobil hayranlarının beğenisine sunulacak. Türkiye'nin renklerini en iyi şekilde anlatan kitre bebeklerin yer aldığı, "Kitre Bebek-Anadolu'nun Dili Türkiye'nin Renkleri Sergisi", ilk kez Travel Turkey İzmir Fuarı'nda sergilenecek. Turizmde dijital dönüşüm, online dağıtım ve yeni pazarlara açılma stratejileri, oteller için global ödeme platformları, büyüyen platformlarda online platformların gücü, şehir otellerinde pratik otel yönetimi, havayollarında dijitalleşme ve yeni trendler, veriyi gelire dönüştürme teknikleri gibi konular "TTI Tech Stage" alanında ele alınacak. Böylelikle sektör temsilcileri dijital turizmde dünyadaki gelişmelerden haberdar olacak.

İlk iki gün profesyonel ziyaretçiye açık olan Travel Turkey İzmir Fuarı, son gün halka açık olacak. Fuar 10. 00 ile 18. 30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Soyer, Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek
Soyer, Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek
Soyer, Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek
Soyer, Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek
Soyer, Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek
Soyer, Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek
Soyer, Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek

Aralık, Turizm, İzmir, Fuar, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Soyer, 'Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar 17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu 23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu

Son Dakika Haberleri
18:05 Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti
17:50 Tartıştığı şahsı tüfekle vuran adam, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
17:50 Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar
17:29 Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde kavga çıktı
17:19 Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an
17:13 Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü
17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
17:07 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı
16:44 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bekarlara çağrı: Sorumluluktan kaçmayın
Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti         
18:05
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama!         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 18:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: Soyer, "Travel Turkey İzmir Fuarı 2022 dünya ve Türkiye turizminin rotasını belirleyecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement