TRT, Ramazan Bayramı'na özel bir içeriği izleyiciye sunacak - Son Dakika
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TRT, Ramazan Bayramı'na özel bir içeriği izleyiciye sunacak

01.05.2022 13:36
TRT, Ramazan Bayramı'na özel bir içeriği izleyiciye sunacak

TRT televizyon ve radyo kanallarında, Ramazan Bayramı için hazırlanan özel yayınlar izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT televizyon ve radyo kanallarında, Ramazan Bayramı için hazırlanan özel yayınlar izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk günü olan 2 Mayıs'ta TRT 1 ekranında Serdar Tuncer'in Çamlıca Camii'nden canlı yayınla sunacağı "Bayram Sevinci" 8.00'de, televizyonda ilk kez gösterilecek "Bayram Havası" adlı Türk filmi ise 20.00'de yayınlanacak.

TRT 2'de bayram konserleri yayınlanacak

Şef Burak Tüzün yönetimindeki TRT Filarmoni Orkestrası, 2 Mayıs'ta 19.30'da TRT 2'de konser verecek. Yaprak Sayar, Ezgi Köker ve Teyfik Rodos "TFO Senfoni Yeşilçam Şarkıları" konserinde Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını yorumlayacak.

Geçmişten bayram görüntülerinin yer aldığı "Tarihin Ruhu" programı, 2 Mayıs'ta 19.00'da TRT 2'de izlenebilecek.

Burak Tüzün yönetimindeki TRT Filarmoni Orkestrası, 3 Mayıs'ta tenor Murat Karahan eşliğinde, TRT 2'de ekrana gelecek, "Nazende Şarkılar" konserinde sahne alacak.

"Ustaları Anma Celal Güzelses Konseri" ise 4 Mayıs'ta TRT 2'de ekrana gelecek.

Sevilen sanatçıları konuk eden TRT Müzik'in 2 Mayıs programında, 20.30'da "Ustadan İstekler", 21.45'te ise "Züleyha ile Sınırsız Ezgiler" izleyiciyle buluşacak.

Bayramın ikinci günü olan 3 Mayıs'ta 21.00'de "Sevgilerimle Muazzez Ersoy", 21.30'da "Kalpten Kalbe" programı, 4 Mayıs'ta da 21.00'de Zafer Albayrak ile Dünya Tekin'in unutulmayan türküleri seslendirdiği "Dilan", TRT Müzik'te yayınlanacak.

Rafadan Tayfa, TRT Çocuk'ta

TRT Belgesel'in yeni programı "Geleceğe Kalanlar", 2 Mayıs'ta 22.00'de, halk arasında Kuşkonmaz Cami olarak bilinen Şemsi Paşa Cami'nin yapılışındaki gizemli hikayeyi işleyecek.

Tersane içindeki hayatı ve tersane çalışanlarının hikayelerinin ele alındığı bölümüyle ekrana gelen "Şehrin Tedarikçileri", 4 Mayıs'ta 20.30'da izlenebilecek.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", 2 Mayıs'ta, Kamil, Hayri, Akın ve Mert'in mahallelerini kurtarmak için atıldıkları büyük maceranın anlatıldığı, "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 3 Mayıs'ta 20.05'te yayınlanacak.

Kaptan Pengu çizgi dizisinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" filmi ise 4 Mayıs saat 20.05'te TRT Çocuk'ta küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT Avaz ve TRT Türk'te bayram nağmeleri

Mehmet Kemiksiz'in sunumuyla tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin buluştuğu "Enderundan Nağmeler", 2 Mayıs'ta 22.00'de TRT Avaz'da yayınlanacak.

TRT Türk'te bayram boyunca her akşam sunulacak "Bayram Özel" programında, TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyosu sanatçıları sevilen eserleri seslendirecek.

TRT Kürdi'de 2-3 Mayıs'ta 10.00'da "Günaydın" programı, 2 Mayıs'ta 20.15'te "Ramazan Bayramı Özel" programı, 3 Mayıs'ta 20.15'te "Çepik Ramazan Özel" programı, 22.15'te de "Pervari Belgeseli" ekrana gelecek.

Tatlım Benim" adlı program, 4 Mayıs'ta 20.15'te TRT Kurdi bayram özel yayınında izleyiciyle buluşacak.

TRT Radyo 1'de Ramazan Bayramı'nın dini ve milli anlamdaki önemi, bayram gelenekleri ve bayrama özel yemek ve tatlı örnekleri anlatılacak.

TRT bölge radyolarında ise çeşiti illerdeki bayram gelenekleri, kutlamalar ve bayram boyunca alınan önlemlerle ilgili bölgesel içerikleri dinleyiciyle paylaşacak.

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Ramazan Bayramı, Bayram, Radyo, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT, Ramazan Bayramı'na özel bir içeriği izleyiciye sunacak - Son Dakika


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