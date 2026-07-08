Trump İran ile Japonya'yı karıştırdı - Son Dakika
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Trump İran ile Japonya'yı karıştırdı

08.07.2026 17:50
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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ankara'daki NATO zirvesinde düzenledikleri basın toplantısı ilginç anlara sahne oldu. İran ile Japonya'yı karıştıran Trump, "Japonya İslam Cumhuriyeti tarafından 111 füze atıldı.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinde ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında kameralar karşısına geçen iki liderin açıklamaları, Trump’ın yaptığı sıra dışı coğrafi karışıklıkla uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

"JAPONYA İSLAM CUMHURİYETİ..."

Konuşması esnasında İran ile Japonya’yı birbirine karıştıran ABD Başkanı Donald Trump, "Japonya İslam Cumhuriyeti tarafından 111 füze atıldı" ifadelerini kullandı. Trump’ın canlı yayında dile getirdiği bu sözler, basın toplantısına damga vurarak büyük yankı uyandırdı.

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Son Dakika Donald Trump Trump İran ile Japonya'yı karıştırdı - Son Dakika

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