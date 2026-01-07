Trump\'tan Venezuela Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, " Venezuela'daki geçici yönetim yaptırım altındaki petrolü ABD'ye gönderecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Venezuela'ya düzenledikleri askeri operasyonun 'çok karmaşık' olduğunu ancak 'başarıyla tamamlandığını' söyledi. Trump, "152 uçak kullandık. İnsanlar sahada askerlerimizin olup olmamasından bahsediyor, sahada çok sayıda askerimiz vardı. Bizden kimse öldürülmedi" ifadelerini kullandı.

'ONLARI ŞAŞIRTTIK'

Operasyon sırasında çok sayıda Kübalının öldürüldüğünü belirten Trump, "Onlar bizim geleceğimizi biliyorlardı ve korunuyorlardı ama bizim askerlerimiz korunmuyordu. Neredeyse tüm ülkenin elektriği kesilmişti. İşte o zaman bir sorun olduğunu anladılar. Caracas'ta elektrik yoktu. Onları biraz şaşırttık" diye konuştu.

Trump, Maduro'nun 'kendi dansını taklit etmeye çalıştığını ancak şiddet yanlısı bir adam olduğunu' savunarak, Venezuela Devlet Başkanı'nın Caracas'ta 'işkence odaları' kurduğunu öne sürdü.

Silah üretiminin hızlandırılacağını ve savunma şirketlerine bu konuda baskı yapacaklarını vurgulayan Trump, müttefik ülkelerin yıllarca uçak ve helikopter beklemek zorunda kaldığını bildirdi. Trump, "Bir F-35 için dört yıl, bir helikopter için beş yıl bekleniyor. Buna artık izin vermeyeceğiz. Daha hızlı üretilecek" açıklamasında bulundu.

'BEN KRALIM'

ABD Başkanı Donald Trump, yeni ticaret politikalarından söz ederek, gümrük vergileri ile zengin olduklarını dile getirdi. Trump, "Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana 'Yılın satışma danışmanı' ödülünü verdiler" dedi.

İlaç fiyatları konusunda daha önce hiçbir ABD başkanının atmadığı adımları atarak ülkedeki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşürdüğünün altını çizen Trump, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mizahi bir dille göndermede bulundu. Fransız aksanını çok sevdiğini kaydeden Trump, Macron'un isminin Fransızca telaffuzunu mizahi şekilde yaptı. Trump, Fransa'nın bazı ilaç fiyatlarını yükseltmesi gerektiğini Macron'a söylediği bir konuşmaya atıf yaparak, "Macron'a dedim ki, 'İlaç fiyatlarını biraz yükseltmen gerekecek çünkü biz senden 14 kat daha fazla ödüyoruz. Bu çok fazla, değil mi? Başka bir deyişle, tüm bu açığı kapatıyoruz.' O da 'hayır Sayın Başkan' dedi. Bana 'Sayın Başkan' diyorlar. Putin de bana 'Sayın Başkan' diyor. Emmanuel, 'Hayır bunu yapmayacağız' dedi. 'Evet yapacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı.

'30 İLA 50 MİLYON VARİL PETROL ABD'YE TESLİM EDİLECEK'

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Venezuela'ya kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini aktardı. Petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın 'ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını' belirten Trump, "Böylece para hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacak" dedi.