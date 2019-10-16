Son Dakika Haberleri: Trump'tan yeni Suriye açıklaması
Son Dakika Güncel Trump'tan yeni Suriye açıklaması

Trump'tan yeni Suriye açıklaması

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulü sırasında, gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Trump, "Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.

Trump ayrıca, Suriye'deki YPG/ PKK unsurlarına atıf yaparak, "Melek değiller." yorumunda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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