Trump, Türk mutfağına hayran kaldı

Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinin ilk gününde liderler onuruna verilen akşam yemeği dikkat çekti. Yemeğe katılan ABD Başkanı Donald Trump, Türk mutfağından övgüyle bahsetti. Günlük hayatında fast food ve hamburger tercih etmesiyle bilinen Trump'ın, Ankara'daki akşam yemeğinde sunulan Türk lezzetlerine hayran kaldığı belirtildi.

"GERÇEKTEN 10 PUANLIKTI, HATTA 12'YDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yedikleri yemeği değerlendiren Trump, menüye tam not verdi. Yaşadığı memnuniyeti dile getiren ABD Başkanı, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik ve gerçekten 10 puanlıktı, hatta belki 12’ydi. Her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın akşam yemeği tercihi ise şu şekilde: