Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti
Haber Videosu

ABD'de ara seçimlerde Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, Başkan Donald Trump için siyasi bir yenilgiye dönüştü. Seçim sonuçlarının açıklandığı saatlerde Las Vegas'taki Trump otelinin dış cephesine "TRUMP OUT" (Trump gitsin) yazısının yansıtıldığı görüldü.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde siyasi dengeleri değiştiren sonuçlara sahne oldu. Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde ederken, seçim gecesinde Las Vegas'taki Trump International Hotel binasına yansıtıldığı belirtilen protesto mesajı da öne çıktı.

TRUMP'IN OTELİNDE "TRUMP OUT" MESAJI

Las Vegas'ta bulunan ve Trump'ın adını taşıyan yüksek katlı otel binası, seçim gecesi protesto mesajının adresi oldu. Paylaşılan görüntülerde, otelin dış cephesine İngilizce "TRUMP OUT" ifadesinin yansıtıldığı görüldü.

DEMOKRATLAR KONGRENİN İKİ KANADINI DA KAZANDI

Associated Press ve NPR'ın 4 Kasım tarihli haberlerine göre Demokratlar, ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kazanmayı başardı. Böylece Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki kontrolü sona ererken, Trump yönetiminin önümüzdeki iki yılında siyasi dengeleri değiştirecek yeni bir tablo oluştu.

Demokratların özellikle Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bazı eyaletlerde elde ettiği sonuçlar dikkat çekti. Seçmenlerin hayat pahalılığı, ekonomi ve hükümet politikalarına ilişkin kaygıları da seçim değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

TRUMP'IN ÖNÜNDE YENİ BİR SİYASİ DÖNEM

Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, Trump yönetiminin yasa tasarılarını geçirme sürecini zorlaştırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni Kongre döneminde Demokratlar, yönetimin politikalarını denetleme ve soruşturma süreçlerini başlatma konusunda daha geniş yetkilere sahip olacak.

Seçim sonuçlarının ardından Trump'ın Las Vegas'taki oteli üzerinden verilen protesto mesajı da seçim gecesinin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki! İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dediİsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi olduFlorida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendiABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyorABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpLas VegasDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi 3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD’de Kongre el değiştirdi Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir İşte elinde kalan tek yetki ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:49
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:20
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
10:12
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:10:53. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android