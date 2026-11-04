Trump\'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde siyasi dengeleri değiştiren sonuçlara sahne oldu. Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde ederken, seçim gecesinde Las Vegas'taki Trump International Hotel binasına yansıtıldığı belirtilen protesto mesajı da öne çıktı.

TRUMP'IN OTELİNDE "TRUMP OUT" MESAJI

Las Vegas'ta bulunan ve Trump'ın adını taşıyan yüksek katlı otel binası, seçim gecesi protesto mesajının adresi oldu. Paylaşılan görüntülerde, otelin dış cephesine İngilizce "TRUMP OUT" ifadesinin yansıtıldığı görüldü.

DEMOKRATLAR KONGRENİN İKİ KANADINI DA KAZANDI

Associated Press ve NPR'ın 4 Kasım tarihli haberlerine göre Demokratlar, ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kazanmayı başardı. Böylece Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki kontrolü sona ererken, Trump yönetiminin önümüzdeki iki yılında siyasi dengeleri değiştirecek yeni bir tablo oluştu.

Demokratların özellikle Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bazı eyaletlerde elde ettiği sonuçlar dikkat çekti. Seçmenlerin hayat pahalılığı, ekonomi ve hükümet politikalarına ilişkin kaygıları da seçim değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

TRUMP'IN ÖNÜNDE YENİ BİR SİYASİ DÖNEM

Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, Trump yönetiminin yasa tasarılarını geçirme sürecini zorlaştırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni Kongre döneminde Demokratlar, yönetimin politikalarını denetleme ve soruşturma süreçlerini başlatma konusunda daha geniş yetkilere sahip olacak.

Seçim sonuçlarının ardından Trump'ın Las Vegas'taki oteli üzerinden verilen protesto mesajı da seçim gecesinin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.