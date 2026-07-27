Trump'tan dünyayı sarsan iddiaya yalanlama: Mühimmatımız herkesten fazla - Son Dakika
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Trump'tan dünyayı sarsan iddiaya yalanlama: Mühimmatımız herkesten fazla

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ABD Başkanı Donald Trump, mühimmat stoklarının azaldığı ve bu nedenle İran'a yönelik kapsamlı saldırıları durdurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Trump, "Dünyada herkesten çok, ihtiyacımız olandan çok fazla mühimmatımız var." dedi. ABD basınında ise Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, azalan mühimmat stokları ve olası sivil kayıplar nedeniyle Trump'ı daha geniş çaplı saldırılar konusunda uyardığı öne sürüldü.

ABD basınında Başkan Donald Trump'ın, mühimmat stoklarının azalması nedeniyle İran'a yönelik kapsamlı saldırıları durdurduğu iddia edildi. Trump ise söz konusu iddiaları reddederek, "Dünyada herkesten çok, ihtiyacımız olandan çok fazla mühimmatımız var." dedi.

CNN: VANCE VE CAINE ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'a yönelik olası kapsamlı saldırıların genişletilmesine karşı endişelerini dile getirdi.

Haberde, Trump'ın 24 Temmuz'da düzenlenen toplantıda İran'a yönelik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği, ancak saldırı talimatı vermeden önce özellikle Caine'in mühimmat stokları konusundaki kaygılarını aktardığı öne sürüldü.

Yetkililer, Caine'in Trump'a askeri seçeneklerin uygulanabileceğini ve başarılı olunabileceğini söylediğini, ancak bunun bazı sonuçları olacağı uyarısında bulunduğunu iddia etti. Geniş çaplı bir saldırının İran'da sivil kayıpları artırabileceği değerlendirmesinin de toplantıda dile getirildiği öne sürüldü.

"TRUMP DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜ TERCİH EDİYOR"

Habere göre toplantıya katılan danışmanların büyük bölümü, daha kapsamlı bir saldırının mümkün olduğunu ancak bunun ikincil ve üçüncül sonuçlarının da hesaba katılması gerektiğini savundu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise Trump'ın diplomatik çözümü tercih ettiğini, ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tutumunu sürdürmesi halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

TRUMP İDDİALARI REDDETTİ

Wall Street Journal'ın haberinde de mühimmat stoklarının azalması nedeniyle İran'a yönelik kapsamlı saldırıların ertelendiği ve saldırıların gerçekleşmesi halinde yaklaşık iki hafta sürebileceği iddia edildi.

Trump ise WSJ'ye yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak, "Dünyada herkesten çok, ihtiyacımız olandan çok fazla mühimmatımız var." ifadelerini kullandı.

Daha önce de Trump'ın ABD ordusuna İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi talimatı verdiği öne sürülmüş, ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardımanların etkinlik sınırına ulaştığı ve hedeflerin büyük ölçüde vurulduğu gerekçesiyle operasyonların durdurulmasını tavsiye ettiği iddia edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, ABD Başkanı, İran, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Trump'tan dünyayı sarsan iddiaya yalanlama: Mühimmatımız herkesten fazla - Son Dakika

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