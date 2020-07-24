TSK komuta kademesi güven tazeledi - Son Dakika

TSK komuta kademesi güven tazeledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), 3 Kuvvet Komutanının da dolan görev süreleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla uzatıldı.

TSK komuta kademesi güven tazeledi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), 3 Kuvvet Komutanının da dolan görev süreleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla uzatıldı.

Böylece TSK'nın komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Gerek yurt gerekse sınır ötesindeki harekatlarda görev alan, hudutların korunmasında başarılı çalışmalar yapan albay ve generaller de terfi eden isimler arasında dikkati çekti.

Yüksek Askeri Şura dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkların 6 aya yakın süren yoğun çalışmalarının ardından gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar kapsamında 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Görev süreleri dolan 35 general ve amiralin 1 yıl, 294 albayın ise 2 yıl görev süreleri uzatılırken 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

Kararların açıklanmasının ardından görev süreleri dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararlarıyla birer yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in rütbe bekleme süresi de temdit edildi.

TSK'nın yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda üstlendiği önemli rolü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, "Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılarından dolayı Özbal, hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Küçükakyüz'ün başarılarından dolayı bu yönde karar alındığı değerlendirildi.

Gürak'a dördüncü yıldız

Şura kararları kapsamında terfi edenler arasında bazı isimler ise dikkati çekti. Geçen seneki şuranın ardından görev süresi bir yıl uzatılan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, bu sene orgeneralliğe terfi ettirildi.

Gürak, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen askeri eğitim, danışmanlık ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesinde başta bulunan isim olarak görev yapıyordu.

Geçen yıl görev süresi bir yıl uzatılan diğer bir isim olan 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe yükseltilirken, "Kara Pençe" olarak bilinen Tuğgeneral Halil Sosyal da bu sene bir üst rütbeye terfi eden diğer isim oldu.

Terörle mücadele kahramanlarına terfi

Terörle mücadeledeki başarılı operasyonları sevk ve idare eden Hakkari'deki 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç de terfi eden isimler arasında yer aldı.

Bunlarla birlikte Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hasan Paçalı, 1. Komando Er Eğitim Tugayı Komutanı Sebahattin Kalkan, 10. Komando Tugay Komutanı Albay Rıfat Dönel, 8. Komando Tugay Komutanı Albay Orhan Akkurt, 51. Komando Tugay Komutanı Hüseyin Aziz Çetinkaya ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Gürcan Sezengöz de tuğgeneralliğe terfi etti. Söz konusu isimler son dönemde gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarında bizzat görev alan ve sınırların korunması önemli mücadeleler veren isimler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Tuğgeneral Davut Ala da terfi listesinde yer buldu. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma (ASAL) Genel Müdürü olan Tuğgeneral Ala, YAŞ kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi etti. Ala, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine engel olmaya çalışırken FETÖ'cüler tarafından vurularak gazi olmuştu.

Donanma Komutanlığına yeniden oramiral

Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun oramiralliğe terfi etmesiyle Donanma Komutanlığının başına tekrar oramiral olan bir isim getirilmiş oldu. Tatlıoğlu, FETÖ'nün kumpaslarından "Askeri Casusluk" davasında yargılanıp beraat eden isimler arasında yer almıştı.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ise koramiralliğe terfi ettirildi.

FETÖ'nün kumpas davalarında yargılanmış daha sonra yeniden yargılama sonucu üniformalarına kavuşan İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik de terfi eden diğer bir isim oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise "yuvaya dönen" isimlerden Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu tümgeneralliğe, albaylar Doğan Eroğlu, Doğan Mart ve Hayrettin Koca tuğgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise "Mavi Vatan"ın savunmasında yapılan harekatlarda önemli görevler üstlenen Donanma Harekat Başkanı Albay İsmail Güldoğan, Türkiye'nin 6. defa komutasını üstlendiği, Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuyla mücadele kapsamında görev yapan çok uluslu CTF-151'in komutanı Albay Nejat İnanır ile Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri İbrahim Kurtuluş Sevinç tuğamiralliğe yükselen albaylar listesinde yer aldı.

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 09:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSK komuta kademesi güven tazeledi - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu         
11:58
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı         
11:20
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı         
11:02
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü         
10:35
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı         
10:09
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı         
09:52
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı         
09:47
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Pınar'ın annesinden Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi         
08:42
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak         
07:55
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
İngiliz kulübü Birmingham, 17 yaşındaki Bellingham'ın formasını emekli etti İngiliz kulübü Birmingham, 17 yaşındaki Bellingham'ın formasını emekli etti         
21:27
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu         
21:22
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi         
21:04
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum         
20:51
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı         
19:17
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı         
19:08
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 16:07:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSK komuta kademesi güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei