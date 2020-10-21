TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "90 milyon küçükbaş yetiştirecek potansiyelimiz var"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin 90 milyon küçükbaş hayvan yetiştirecek potansiyeli olduğunu belirterek hayvan sayısını artırarak koyun eti üretiminde ülkenin dünyada ilk 3'e, keçi eti üretiminde ilk 6'ya girebileceğini bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında Türkiye'de hayvancılığın Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hızla geliştiğini, 2009-2020 döneminde koyun sayısının 21,7 milyondan 42,7 milyona, keçi sayısının 5,1 milyondan 12,4 milyona ulaştığını, toplam sayının 55 milyonu aştığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre koyun ve keçi eti üretiminin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilerin 4 katı olduğuna dikkati çeken Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"TÜİK'in hayvancılığın boyutunu tam olarak ortaya koyması lazım. 2018'de Kurban Bayramında 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesilirken, yıllık kesim 5,3 milyon görünüyor. Sadece Kurban bayramlarında 3 milyona yakın küçükbaş kesiliyorsa, bir yılda kesim sayısı 5,3 milyonun çok üzerindedir."

Çelik, TÜİK'e göre, Türkiye'de 2018 yılında 100 bin 831 ton koyun eti ve 13 bin 603 ton keçi eti üretildiğini anımsatarak "Buna karşın FAO verilerine göre, Türkiye 2018'de 362 bin 560 tonluk koyun eti üretimiyle Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ardından dünyada 4'üncü, 69 bin 877 ton keçi eti üretimiyle 15'inci sırada." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya koyun eti üretiminin yüzde 3,7'si Türkiye'den"

Dünyada üretilen koyun etinin yüzde 3,7'sini ve keçi etinin yüzde 1,2'sini Türkiye'nin karşıladığını vurgulayan Çelik, "Dünya nüfusunun yüzde 1,1'ini barındıran bir ülke için gayet iyi rakamlar. Yalnız bu bize yetmez. Hedefimiz büyük. Ülkemizde 90 milyon küçükbaş hayvan yetiştirecek potansiyel var. Bu rakamların çok daha üzerine çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çelik, küçükbaş hayvan sayısında bu rakama çıkılması halinde, mevcut oranlarla koyun sayısının 69,2 milyona, keçi sayısının 20,8 milyona ulaşacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Verimliliği artırmasak bile koyun eti üretimi 672 bin tona, keçi eti üretimi 130 bin tona çıkar. Türkiye'nin kırmızı et sorunu kalmaz. İthalat yapılmaz. Çoğu ülkede hayvan başına et üretimi bizimki kadar değil. Sütte durumumuz daha da iyi. Koyun sütü üretiminde Çin'i geçerek dünya birincisi olduk. Keçi sütünde 6'ncı sıradayız. Türkiye'nin sadece hayvan sayısını artırarak koyun eti üretiminde ilk 3'e, keçi eti üretiminde ilk 6'ya girmesi mümkündür. Hayal değildir."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hayvancılığa gereken önem ve desteği verdiklerini belirterek Türkiye'nin kırmızı et sorununun çözümünün küçükbaş hayvancılıkta yattığını ve bu alanın desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini aktardı.