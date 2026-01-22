Tuğyan Ülkem sevgilisi Kervan Eminoğlu kimdir, Tuğyan Ülkem'in sevgilisi neden gözaltına alındı? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Soğuk Haber

Tuğyan Ülkem sevgilisi Kervan Eminoğlu kimdir, Tuğyan Ülkem'in sevgilisi neden gözaltına alındı?

Tuğyan Ülkem sevgilisi Kervan Eminoğlu kimdir, Tuğyan Ülkem\'in sevgilisi neden gözaltına alındı?
22.01.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in birlikte olduğu Kervan Eminoğlu, bir cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Eminoğlu'nun, işlenen suça azmettirdiği iddiasıyla emniyet birimlerince ifadesinin alındığı öğrenildi. Kamuoyu, hem Tuğyan Ülkem'in özel hayatını hem de sevgilisi hakkında ortaya atılan iddiaları merak etmeye başladı.

Güllü'nün Yalova'da yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili sürdürülen adli süreçte dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu, cinayete teşvik ettiği öne sürülerek gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SONRASI SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta yaşanan olayda, 52 yaşındaki sanatçı Güllü, pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay anında yanında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve bir arkadaşının bulunduğu belirtilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: DIŞ MÜDAHALE VURGUSU

8 Ekim tarihinde olay yerinde inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Güllü'nün geriye doğru düşebilmesi için dengesini bozacak bir etki gerektiği belirtildi. Raporda, bu durumun "bir dış kuvvet ve temas" olmadan gerçekleşmesinin zor olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİNE DAİR BULGUYA RASTLANMADI

Bilirkişi raporunda, sanatçının evde çeşitli güvenlik önlemleri aldığına dikkat çekilirken, olayın intihar olabileceğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Bu tespitler, soruşturmanın seyrini daha da kritik bir noktaya taşıdı.

Tuğyan Ülkem sevgilisi Kervan Eminoğlu kimdir, Tuğyan Ülkem'in sevgilisi neden gözaltına alındı?
Kervan Eminoğlu-Tuğyan Ülkem Gülter

TUĞYAN'IN SEVGİLİSİ HAKKINDA YENİ GELİŞME

Son olarak, Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından, bu kez sevgilisi Kervan Emiroğlu da dosyaya dahil edildi. Emiroğlu, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

"TORUNU ÜZERİNDEN TEHDİT" İDDİASI

Öte yandan; Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara'nın iddiaları ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kara, sanatçının özellikle kızından ciddi anlamda korktuğunu dile getirerek, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini "para vermemesi halinde torunu Karmen'i organ mafyasına satmakla" tehdit ettiğini öne sürdü.

Kara'nın anlatımına göre Güllü, evde zaman zaman kendisini güvende hissetmediğini çevresine aktarıyor, geceleri panik halinde uyanıyordu. Sanatçının, uyandığında kızını ayak ucunda gördüğünü söyleyerek yoğun bir ölüm korkusu yaşadığını ifade ettiği belirtildi.

EVDE KAMERA SİSTEMİ BU NEDENLE KURULDU İDDİASI

Özlem Kara, Güllü'nün evin farklı noktalarına kamera taktırmasının arkasında da ciddi endişeler olduğunu ileri sürdü. Kara, Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu bağımlılığı bulunduğunu iddia ederek, sanatçının hem kendi güvenliği hem de torununun can güvenliği için bu önlemleri aldığını savundu.

"ÇOCUKLARIYLA BAĞLARI KOPMA NOKTASINA GELMİŞTİ"

Kara'nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer detay ise Güllü'nün çocuklarıyla olan ilişkisine dair oldu. Sanatçının, kazancını güvence altına almayı, çocuklarını mirastan reddetmeyi ve ardından hacca gitmeyi düşündüğünü söylediği aktarıldı. Yakın çevresine, çocuklarından duygusal olarak uzaklaştığını dile getirdiği ifade edildi.

CEZAEVİNDE TEPKİ GÖRDÜĞÜ İDDİASI

"Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Gülter'in kaldığı koğuşta diğer tutuklular tarafından protesto edildiği, yüksek sesle Güllü'nün şarkılarının dinletilerek tepki gösterildiği öne sürüldü.

Ayrıca Gülter'in dört kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemekte zorlandığı ve psikolojik olarak oldukça yıprandığı da iddialar arasında yer aldı.

Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Tuğyan Ülkem sevgilisi Kervan Eminoğlu kimdir, Tuğyan Ülkem'in sevgilisi neden gözaltına alındı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık Okan Buruk: Liverpool maçında yapmıştık
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:13:41. #7.11#
SON DAKİKA: Tuğyan Ülkem sevgilisi Kervan Eminoğlu kimdir, Tuğyan Ülkem'in sevgilisi neden gözaltına alındı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.