Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencileriyle bayram kahvaltısında buluştu. Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı programda sıcak ve samimi anlar yaşandı.
Düzenlenen kahvaltı programında öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, gençlerle sohbet ederek kavurma ikramında bulundu.
Bayramın manevi atmosferinin hissedildiği programda öğrencilerle uzun süre sohbet eden Aygöl çifti, gençlerin bayram sevincine ortak oldu.
Program boyunca birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, Kurban Bayramı’nın manevi iklimi hep birlikte yaşandı. Vali Şefik Aygöl, öğrencilerin bayramını kutlayarak gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Son Dakika › Tunceli › Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?