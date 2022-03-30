Tuncer Cücenoğlu'nun "Çıkmaz Sokak" oyunu Tacikistan'da sahneleniyor - Son Dakika
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Tuncer Cücenoğlu'nun "Çıkmaz Sokak" oyunu Tacikistan'da sahneleniyor

30.03.2022 15:41
Tuncer Cücenoğlu'nun "Çıkmaz Sokak" oyunu Tacikistan'da sahneleniyor

Bu yıl Türkiye dışında birçok ülkede toplam 23 oyunu sahnelenen Tuncer Cücenoğlu'nun "Çıkmaz Sokak" oyunu, Tacikistan'da tiyatroseverlerle buluştu.

Bu yıl Türkiye dışında birçok ülkede toplam 23 oyunu sahnelenen Tuncer Cücenoğlu'nun "Çıkmaz Sokak" oyunu, Tacikistan'da tiyatroseverlerle buluştu.

Oyun, Tacikistan Kültür Bakanlığının destekleriyle Abukgasım Lohuti Devlet Dram Tiyatrosu tarafından Tacikçe "Bunbast" adı ile sahneleniyor.

Cücenoğlu'nun Tacikistan'a giden üçüncü oyunu olan "Çıkmaz Sokak"ın genel sanat yönetmenliğini ünlü Tacik yönetmen Qurbonalii Nusrati Sobir üstleniyor.

Yönetmenliğini Davlatzoda Lutfullo'nun gerçekleştirdiği oyun, Sirogiddin Ikromi tarafından Tacikçeye çevrildi. Dekor ve kostüm tasarımını ise Hurshed Mustafoev hazırladı.

Afişinde Türkçe ve Tacikçe "Sanata Evet" sloganının yer aldığı oyun, 5-10 Nisan tarihleri arasında Avrasya Tiyatrolar Birliğinin ilk projesi olan "Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri"nde sahnelenmek üzere Türkiye'ye gelecek.

"Çıkmaz Sokak", 8 Nisan saat 20.30'da Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Türk izleyicisi ile buluşacak.

Oyun hakkında

Tuncer Cücenoğlu'nun 1980 yılında kaleme aldığı "Çıkmaz Sokak", Cücenoğlu'na Hollanda İnsan Hakları, Abdi İpekçi Birincilik Ödülü ve Avni Dilligil En Başarılı Yazar Ödülü kazandırdı.

Fransa'da 2019'dan beri sahnelenmekte olan oyun, şu ana kadar ABD, Almanya, Fransa, Avustralya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs'ta izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Terörün her türlüsünün çözümsüzlük getireceğini söyleyen "Çıkmaz Sokak", İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Bulgarca, Rumence, Rusça, Ukraynaca, Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Tacikçeye çevrildi.

Oyun ayrıca Türkiye'de ve dünyada çok sayıda profesyonel ve amatör tiyatro tarafından sahnelenmeye devam ediyor.

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Yönetmen, Tiyatro, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuncer Cücenoğlu'nun 'Çıkmaz Sokak' oyunu Tacikistan'da sahneleniyor - Son Dakika


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