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Turan Hançerli: "Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var" - Son Dakika

Turan Hançerli: "Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var"

06.07.2021 21:41

Turan Hançerli: "Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var" Avcılar Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "2 yıldır Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Turan Hançerli: " Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var"

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "2 yıldır Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ancak desteğe ihtiyacımız var. Fikirtepe'ye 5 milyar harcandı, bize de hemen verilebilir. Sıfır faiz uygulanabilir" dedi.

İstanbul Avcılar Belediyesi, temmuz ayı meclis toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında Avcılar Belediye Başkanlığı binasında gerçekleşti. CHP'li belediye tarafından dün saat 16.00'da düzenlenen toplantıda Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, konuşmasında deprem gerçeğine defalarca kez vurgu yaparak ilçenin kentsel dönüşümü konusunda hem başkan olarak hem de Avcılar halkı adına destek beklentisi olduğunu açıkladı.

"Avcılar, dayanıklı kent olma yolunda ilerliyor. Ancak Avcılar'ın desteğe ihtiyacı var"

Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli, "Geçtiğimiz günlerde sayın cumhurbaşkanımızın gerek meclisteki grup toplantısında ve gerekse gençlerle yaptığı toplantıda Kanal Projesi'yle depreme güvenli yapı inşasını birleştiren bir açıklama yaptı. Tabii Avcılardaki riskli yapıların da bu şekilde çözülebileceğine ilişkin görüş beyan etti. Buradan sayın cumhurbaşkanımıza Avcılar Belediye başkanı olarak, birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Avcılar yüzlerce yılı aşkın tarihi ile kültürüyle oturmuş yerleşmiş bir kent. Kendi değerleri ve özel durumu var ve elbette Avcılar İstanbul'un ilçeleri gibi Türkiye'mizin neredeyse yüzde 80'i gibi deprem bakımından belirli riskler taşıyor ve bu riskler yüzlerce yıldır biliniyor. Koca Sinan, Mimar Sinan depremi dikkate alarak yapılarını yapıyor. 1999 yılı itibarıyla deprem gerçeğiyle adeta tanıştık. Aradan geçen 20 yıl içerisinde çok ciddi bir gelişme olmadığını biliyoruz. Avcılar yenilenmeye, dönüşmeye, güvenli konutlar inşa etmeye başladı. Hızla ilerliyor, bu konuda gerçekten desteğe ihtiyacımız var, gerçekten katkıya ihtiyacımız var. Hem de acil ve hızlı ihtiyacımız var. Özellikle bu kriz döneminde Avcılar halkının hızlı yenilenme ve hızlı dönüşüme ciddi desteğe ihtiyacı var. Ne zaman yapılacağı, biteceği belli olmayan projeleri bekleyemeyeceğini, bu projenin başka bir projenin malzemesi olmayacak kadar önemli olduğunu, Avcılar halkıyla birlikte güçlü ve dayanıklı bir kent inşası ile var gücümüzle çalıştığımızı, bu konuda somut ve hemen şimdi destek talebimizi buradan saygılarımızı iletmek isteriz. Destek ne olabilir sorusuna, onlarca yol var. Sıfır faiz olabilir, bu konuda halk çok hızlı dönüşebilir. Avcılar halkı yerinde dönüşümü çok sevdi ve yerinde dönüşümü istiyorlar" dedi.

Turan Hançerli: Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var
Turan Hançerli: Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var
Turan Hançerli: Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var
Turan Hançerli: Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var

Turan Hançerli, cumhurbaşkanı, geri dönüşüm, Avcılar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Turan Hançerli: 'Avcılar'ın kentsel dönüşümde desteğe ihtiyacı var' - Son Dakika


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