Turgutlu'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e, yardım malzemesi gönderildi.

Seferihisar'daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere Turgutlu'dan da yardım eli uzandı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye başkan yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Ahmet Daşkan ve daire müdürleri, su, gıda ve yağmurluk gibi yardımları ulaştırmak için Turgutlu Belediye Hizmet Binası önünde toplanarak İzmir'e doğru yola çıktı.Milletvekili Başevirgen, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle, Belediye Başkanımız Çetin Akın, İlçe Başkanımız Hüseyin Oğuz ve Belediye Başkan yardımcılarımız ile birlikte bölgedeki vatandaşlarımıza temel ihtiyaçları ulaştırmak ve yaralarımızı birlikte sarmak üzere yola çıktık. Bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Başkan Akın ise "1500 kişilik çorba, 2 bin adet su, 5 bin adet maske, 200 adet yağmurluk, çay ve şekerden oluşan yardımlarımızı İzmirli kardeşlerimize ulaştırmak üzere belediyemiz önünden hareket ettik. Turgutlu'muzun yardım elini güzel İzmir'imize ulaştıracağız" diye konuştu.