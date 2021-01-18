DKİB Başkan Yardımcısı: Belçika, Türk çayını en fazla tüketen ülke oldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, geçtiğimiz yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton çay ihraç etti. 2019 yılına göre miktarda yüzde 19, değerde yüzde 14 artan çay ihracatından toplamda 17 milyon 436 bin 739 dolar elde edildi.

BELÇİKA 1341 TON ÇAY İHRAÇ ETTİ

DKİB verilerine göre, Belçika, Türkiye'nin 2020 çay ihracatında ilk sırada yer aldı. Belçika'ya ihraç edilen 1341 ton çaydan, 5 milyon 598 bin 318 dolar elde edildi. Belçika'yı 2 milyon 469 bin 514 dolarla Almanya, 1 milyon 320 bin 533 dolarla Hollanda takip etti.

Verilerde, 2020 yılında, 2019 yılından farklı olarak Uruguay, Yemen, Endonezya, Panama, Etiyopya, Sırbistan, Gabon, Cape Verde, Estonya, Zambiya, Vietnam, Mauritius ve Dominik Cumhuriyeti'ne de çay satıldığı bilgisi yer aldı.

2020 YILI ÇAY İHRACATI RAKAMLARI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Türk çayı ihracatının giderek arttığını vurgulayan DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Belçika'nın çay ihracatında önemli bir pazar olduğunu belirterek,

"Geçen yıl Belçika, Türk çayını en fazla tüketen ülke oldu. Bunun yanı sıra Kovid-19 sürecine rağmen pazar çeşitliliğimizin artması da sektör için sevindiriciydi. Ülkemiz, çay ihracatında 2020'yi güzel rakamlarla geride bıraktı ve 2021 yılından da beklentimiz yüksek. Çay ihracatında yıla çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.