Türk kökenli milletlerin temsilcileri Macaristan Ulusal Meclisi'nde buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı, Türklerin yaşadığı coğrafyadaki insanların refahını artırmak, entegrasyonunu sağlamak ve bölgedeki huzuru, barışı süresiz bir şekilde sağlamak için var." dedi.

Hun-Türk milletlerini yakınlaştırmayı amaçlayan "Büyük Kurultay" öncesi Türk kökenli milletlerin temsilcileri Macaristan Ulusal Meclisi'nde bir araya geldi.

Konsey Başkanı Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, göreve geldikleri 2021 yılından itibaren Türklerin tarihinin başından bugüne kadar incelenmesi, bilim adamları tarafından gözden geçirilmesi adına önemli bir karar verdiklerini söyledi.

Oğuzlar, Kıpçaklar ve diğer boylar olarak her ne kadar ayrı olsalar da hepsinin kökeninin aynı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hun İmparatorluğu'nun Orta Asya bozkırlarından Avrupa'nın ortalarına kadar uzanan büyük başarı hikayesini bilmeyenimiz yoktur." ifadesini kullandı.

Yıldırım, her şeyden önce geleceği inşa etmek, geleceği yaşamak için geçmişin muhakkak çok iyi bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini anlattı.

TDT'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçen yıl İstanbul'da 11 Kasım'da tarihi bir zirve gerçekleştirdik. Türk Konseyi diye adlandırılan 2009'dan beri çalışmalarını bu adla sürdüren teşkilat Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeniden yapılandırıldı ve 2040 Vizyonu kabul edildi. 2040 Vizyonu'nun şimdi 5 yıllık icra planını uygulamaya koyuyoruz. Bu yıl yine kasım ayında Özbekistan'da gerçekleştirilecek zirvede dönem başkanlığı Özbekistan'a geçecek ve böylece 5 yıllık uygulama planını hayata geçireceğiz. İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen 121 maddelik hedeflere baktığımız zaman burada her alanın kapsandığını görüyoruz. Ekonomiden kültüre, gençlikten tarihe ve Türk dünyasının ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda yapılacak işler somut bir şekilde tanımlanmakta ve Türk dünyasının entegrasyonu için ne gerekiyorsa bunların yapılması önerilmektedir."

Binali Yıldırım, bazılarının TDT hakkında kafalarında soru işaretlerinin bulunduğunu ifade etti.

TDT'nin yapmak istediği gizli saklı bir iş olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı, Türklerin yaşadığı coğrafyadaki insanların refahını artırmak, entegrasyonunu sağlamak ve bölgedeki huzuru, barışı süresiz bir şekilde sağlamak için var. Bunun dışında Türk Devletleri Teşkilatının hiçbir ülkeye, hiçbir bir bölgeye bir tehdit oluşturmadığını bütün dünyanın bilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'dan Türk dünyasına Göçebe Oyunları daveti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise 2022 Türk Dünyası Kültür Başkentliğinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kent olarak aldıkları bu görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu kurultayda yer almak da bizim için gerçekten çok kıymetliydi, önemliydi. Onun için buradayız zaten. Bu zengin kurultayın bir parçası olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ama özelde de tüm dostlarımızı Bursa'da, Bursa'daki etkinliklerde ağırlamak istediğimizi buradan tekraren ifade etmek istiyorum. 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde 4. Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'mızda ve bir açık hava müzesi olan İznik'imizde yapılacak. Bu vesileyle Türk dünyasının tüm paydaşlarını orada görmekten, orada misafir etmekten son derece mutlu olacağımı ifade ediyorum."

Programda, Macaristan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak ile Türk dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılımcılara hitap etti.

Etkinliğe, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ile diğer ilgililer katıldı.