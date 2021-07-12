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İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem - Son Dakika

İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem

12.07.2021 09:40
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem, System.String[]

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, özellikle menopoz sonrası ileri yaşta, kilo problemi olan hastaların, meme küçültme ameliyatını güvenli bir şekilde yapmak ve sonrasında yaşam konforlarını yükseltmek için yeni bir yöntem geliştirdi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, özellikle menopoz sonrası ileri yaşta, kilo problemi olan hastaların, meme küçültme ameliyatını güvenli bir şekilde yapmak ve sonrasında yaşam konforlarını yükseltmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Yayımlanan çalışmasında hastalarda ameliyat süresinin çok önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Kelahmetoğlu, yöntem sayesinde ameliyatların daha kısa sürdüğünü ve kişinin 2-3 gün içinde normal hayatına dönebildiğini dile getirdi. Doç. Dr. Kelahmetoğlu, 74 yaşındaki bir hastaya da uygulanan yöntemden kişilerin genel olarak memnun kaldığını aktardı.

Meme büyüklüğünün insanların sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, 'Omuz, boyun ve sırt ağrıları hastaların en çok şikayet edilen konuların başında geliyor. Bu ağrılara bel ve boyun fıtıkları da eşlik edebiliyor. Ayrıca, meme altındaki pişikler de oldukça rahatsızlık veriyor. Memelerinin büyüklüğünden şikayet eden kadınlara 18 yaşından itibaren küçültme ameliyatları yapılabiliyor. Eğer ek bir hastalığı yoksa 40-45 yaşına kadar bu ameliyatları güvenli bir şekilde yaptırabilir' dedi.

YAŞ İLERLEDİKÇE OMURGA SORUNLARI RİSKİ ARTIYOR

Özellikle ileri yaşta bu ameliyatların yapılmasının daha da önem arz ettiğine değinen Doç. Dr. Kelahmetoğlu, 'Çünkü menopozdan sonra memenin de şekli değişir. İçindeki meme dokusu azalır, yağ dokusu artar. Bununla birlikte yaş ilerledikçe insanlar daha az hareket ettiği için kilo da artmaya başlıyor. Kas ve kemik gücündeki azalmaya bağlı olarak omurga sorunları gelişebiliyor. Bu durum da hayatı ciddi rahatsız eder' diye konuştu.

'İLERİ YAŞTAKİLER AMELİYATTAN KORKMASIN'

İleri yaştakilerin meme küçültme ameliyatı olmaktan korktuğunu, çekindiği belirten Doç. Dr. Kelahmetoğlu, 'Öncelikle bu ameliyatlardan korkulmaması gerektiğini bilmeliler. Üstelik meme küçültmeyle birlikte hayatlarına gelecek sağlık ve konfor bu cerrahinin önemini daha da artıyor. Ameliyat öncesi hastanın genel bir değerlendirmesi yapılır. Ek hastalıkları, kullandığı ilaçları öğrenilerek ameliyat sonrasında olası riskleri incelenir. Anestezi doktoru yaptığı değerlendirmede 'ameliyata uygun değil' raporu vermesi durumunda ameliyat yapılmıyor. Ancak şunun altını çizmek gerekirse, şeker, tansiyon rahatsızlığı durumunda da ameliyat güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Geliştirdiğim yöntem ile ameliyatın daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayarak anestezinin olası riskleri azaltılıyor ve hasta konforunu artırmaya odaklanıyoruz? ifadelerini kullandı.

'KADININ VÜCUDUNA GÖRE ORANTILI OLMALI'

Meme küçültme işleminde boyutun kişinin vücuduyla orantılı olmasına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Boyunda bulunan çukurdan (sternal çentik) meme ucuna olan mesafe normalde yaklaşık 20-24 santim arasında değişir. Büyük memelerde bu mesafe 30-40 santime kadar çıkılabiliyor. Öncelikle kadının vücuduna göre orantısız olup, olmadığına belli parametrelere göre bakılır. Ameliyat öncesi ölçümlerde meme hariç göğüs çevresinin ölçüsü alınarak genel muayene yapılır. Bu, hastanın beden ölçüsünü verecektir ve ameliyattan sonra değişmeyecektir. Ameliyat sonrası sadece cup -size dediğimiz ölçü değişir."

HASTA İLK AYAĞA KALKIŞINDA BİR 'OH' DİYECEKTİR

Ameliyattan çıkınca o bölgede ağrı olacağını söyleyen Doç. Dr. Kelahmetoğlu, 'Fakat hasta ilk ayağa kalkışında bir 'oh' diyecektir. Farkı hemen hissedecektir. Çünkü bazen 1 bazen de 6 kilo yükü bir anda alınmış oluyor. Ameliyat aksamı çoğu hasta o ağırlığın üzerinden alındığını fark edince ameliyat ağrısını dahi unutuyor. Hasta 2-3 gün içinde, özel sutyen giymek suretiyle normal hayatına dönebiliyor. Ancak bu süre kişiden kişiye ve ameliyatın tekniğine göre değişebiliyor? diye konuştu.

GELİŞTİRİLEN YÖNTEMİN DETAYLARI

Geliştirdiği tekniğe ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kelahmetoğlu, 'Özellikle menopoz sonrası, ileri yaşta ve kilolu hastalar için basitleştirilmiş bir yöntem geliştirmeye çalıştık. Çünkü ileri yaş, birçok kişide ek hastalığın ortaya çıkması, obezite, diyabet gibi kişinin sağlık durumunu etkileyecek rahatsızlıkların ortaya çıkması anlamına geliyor. Bu durumda çok büyük memeye sahip olan hastalar için ameliyat süresi uzayabiliyor. Bu da daha fazla anestezi anlamına geliyor. Dolayısıyla ameliyatın süresi uzadıkça gelişme riski artan pıhtı atma v.b gibi ameliyata bağlı oluşabilecek riskleri azaltmak için operasyon süresini kısaltmak gerekiyor. Bu yöntemle birlikte süre kısalıyor. Hastanın beklentisini karşılayacak şekilde memeye şeklini daha kısa sürede vermiş oluyoruz' ifadelerini kullandı.

74 YAŞINDAKİ HASTAYA UYGULANDI

Yöntemi şu ana kadar 30 hastada (23'ü makalede yer alan) başarıyla uyguladığını aktaran Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, 'Hastalar sonuçlardan oldukça memnun. Elbette ileri yaşta örneğin 70'li yaşlarda deri sarkmasından dolayı meme kabul edilebilir şeklinden uzaklaşabiliyor. Ancak bu grup hastalarda önemli olan nokta ağırlığı almak olduğu için bu hasta grubu da sonuçtan memnun oluyor. Bu yöntemi uyguladığımız hastaların en yaşlısı 74 yaşındaydı. Bugün artık hastalarımızın çocukları ve torunları bize ulaşıyor ve çözüm arıyor.' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem
İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem

Yeditepe Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Estetik, Plastik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Türk doktordan ileri yaştakiler için meme küçültmede yeni yöntem - Son Dakika


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