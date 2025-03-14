Türk doktorlardan Gazzeli yaralılara ameliyat desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Bülten

Türk doktorlardan Gazzeli yaralılara ameliyat desteği

Türk doktorlardan Gazzeli yaralılara ameliyat desteği

Gazze'de ameliyat desteği projesini uygulayan İHH, şu ana kadar 357 ameliyat gerçekleştirdi.

14.03.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Proje kapsamında, ameliyat imkânı bulamayan ve acil tedavi bekleyen binlerce Gazzelinin ameliyat edilmesi hedefleniyor. Projenin uygulandığı hastanede görev yapan gönüllü doktorlardan Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze'nin çok ciddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "İHH'nın büyük çadır kentler kurduğunu, klinik kurduğunu ve hastanelere çok büyük desteğini bizzat gördüm" dedi.

İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 48 bin 524 kişi şehit oldu, on binlerce kişi ise yaralandı. İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve pek çoğu kullanılamaz hale gelen hastaneler, artan yaralı sayısı karşısında yetersiz kalıyor. Gazzeli hasta ve yaralılar tedavi edilmeyi bekliyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de birçok farklı alanda insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen proje ile şu ana kadar genel cerrahi, üroloji, ortopedi ve kulak burun boğaz alanlarında 357 ameliyat gerçekleştirildi. Proje ile binlerce yaralı ve hastanın ameliyat edilmesi hedefleniyor.

Projenin devam edebilmesi için ise, hayırseverlerin bağışları büyük önem taşıyor.

Türk doktorlardan Gazzeli yaralılara ameliyat desteği

"İHH'nın hastanelere çok büyük desteğini gördüm"

Gönüllü olarak yaklaşık 2 aydır Gazze'de görev yapan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze'de çok ciddi desteğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Uygun, "Birçok Türk derneğinin, özellikle İHH'nın büyük çadır kentler kurduğunu, klinik kurduğunu, hastanelere çok büyük desteğini gördüm. Günde binlerce kişiye yemek dağıttığını gördüm. Bildiğim kadarıyla her gün 80 bin kadar yemek dağıtılıyor. Bu çok büyük bir rakam" dedi.

"Gazze'ye yardıma devam edin"

Gazze'de çalıştığı hastanenin çok küçük bir hastane olduğunu belirten Uygun, "Çünkü büyük hastanelerin hepsi harap edilmiş. Bu küçük hastanede zor şartlarda biz sizlerin desteğinizle bu ameliyatları yapabiliyoruz. Bu ameliyatlara destek olan Sivas İHH'ya çok selam ediyorum Gazze'den. Türkiye'deki tüm Müslümanlara, kalbi Gazze'de olan tüm insanlara da selam ediyorum. Lütfen Gazze'ye yardımı esirgemeyin. Gazze'ye yardıma devam edin. Biz burada çok büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Lütfen yardımlarınızı Gazze'den esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

İHH'nın Gazze'ye yönelik çalışmalarına ve Gazze Ameliyat Projesi'ne destek olmak isteyen bağışçılar, vakfın internet sitesi üzerinden destek ulaştırabiliyor. Ayrıca, GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 30 TL, 4072'ye SMS göndererek ise 180 TL'lik katkı sunulabiliyor.

Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
İstanbul hava sahasında ’Leylek’ alarmı İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı
“Polisiz“ deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar "Polisiz" deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
“Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti

16:54 Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
00:04 Herkes bunları tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar Herkes bunları tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar
23:53 Yahudi protestocular Trump Tower’ı işgal etti: 98 kişi gözaltına alındı Yahudi protestocular Trump Tower'ı işgal etti: 98 kişi gözaltına alındı
23:37 Taraftarlar isyanda Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar Taraftarlar isyanda! Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar
23:01 Zelenskiy, Putin’in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump’a söylemekten korkuyor Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump'a söylemekten korkuyor
22:58 Şevval İlayda Tarhan’dan tarihi başarı Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
22:51 Bursa’da yangın 50 dönümlük alan kül oldu Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu
22:45 Gerçekleşirse turu getirir Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 17:47:57. #7.11#
SON DAKİKA: Türk doktorlardan Gazzeli yaralılara ameliyat desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.