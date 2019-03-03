Türk Gayrimenkul Firmaları 10 Bin Hazır Konutla İran Pazarında (1)

İstanbul, Trabzon, Bursa, Kocaeli ve Antalya'dan 6. Tahran Uluslararası Emlak Fuarı'na 10 bin hazır konut ile katılan Türk firmaları, İranlılara konut satışının artmasını bekliyor.

Trabzon, Bursa,



Tahran'da devam eden 6. Tahran Uluslararası Emlak Fuarı öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tahran Emlakçılar Birliği arasında yapılan anlaşma sonrası Türk firmaları, İran pazarına yöneldi.



Fuara katılan Türk gayrimenkul şirketlerinin temsilcileri, İranlıların



İstanbul, Trabzon, Bursa, Kocaeli ve Antalya'dan fuara 10 bin hazır konut ile katılan Türk firmaları, İranlılara konut satışının artmasını bekliyor.



"2019 yılının 2018'den çok daha iyi olmasını bekliyoruz"



MÜSİAD Tahran Temsilcisi



Çayabatmaz, "İranlıların kültürel yakınlık ve bürokratik engellerin neredeyse sıfır olması dolayısıyla Türkiye'ye yoğun bir ilgisi var. Ocak 2019 istatistiklerine göre, 600 konut ile Iraklılar ilk, 305 konutla da İranlılar ikinci sırada." dedi.



İran'da ambargonun derinleşmesi nedeniyle insanların sermayesinin bir bölümünü "güvenli liman" olarak gördüğü, kendilerine yakın hissettikleri ülkelere götürmek istediğini ifade eden Çayabatmaz, "Türkiye, tarihi, kültürü ve inancı noktasında İran ile çok yakın ilişkilere sahip. İranlılar, alışveriş ve turizm seçenekleri dolayısıyla Türkiye'yi çok fazla tercih ediyor." diye konuştu.



İranlıların, direkt seferlerin olması nedeniyle İstanbul,



"Trabzon ve Bursa'yı öğrenen müşteriler, buradaki fiyatların daha cazip olması ve bol yeşilli kentler olması nedeniyle tercih edeceklerdir. 2019 yılının 2018'den çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü buna yönelik reklamlar da başladı. Koşulların daha cazip hale getirilmesi yabancıların rağbetini artırdı. Fiyatların daha uygun olması nedeniyle Anadolu şehirlerine de ilginin artacağını düşünüyoruz."



İranlılara yönelik konut satışı yapan Dr. Ev firmasının genel müdürü Bermek



Beşiri, "İranlıların ilgisini doğru bir şekilde yönetmek lazım. İran'dan Türkiye'deki konut sektörüne yaklaşık 7-8 milyar dolarlık bir yatırım talebi var. İranlılar daha önce



"Nevruzda Türkiye'yi ziyaret edecekler daireleri de görmek istediklerini söylüyor"



Babacan Holding Satış Yönetmeni Yahya Balgün ise İranlıların Türkiye'ye olan ilgisini bildiklerini dile getirerek, "En çok sorulan sorular, Türkiye vatandaşı olabilmek için konut satın alma şartları ve olanaklarıyla ilgiliydi. Buradaki bilgilendirme çalışmalarımız sonucu kafalarında bir soru işareti kalmıyor ve nevruzda Türkiye'yi ziyaret edecek olanlar daireleri de görmek istediklerini söylüyor." şeklinde konuştu.



"Trabzon'a ilginin yoğunlaştığına şahit oluyoruz"



Trabzon'daki projelerini tanıtmak üzere fuara katılan Marin City Proje Ortağı Hanefi Mahitapoğlu, Trabzon'un yeşilliği, turistik özelliği ve İran'a yakınlığı konusunda bilgilendirmede bulunduklarını ifade ederek, "Buradaki 2 günlük çalışma ile kısa sürede Trabzon'a ilginin yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Amacımız bu fuarların ötesinde, Anadolu'yu tanıtabilecek hamleleri gerçekleştirmektir.



"İran bizim için güzel bir pazar"



Fuara Bursa'dan katılan Akyükselen İnşaat Genel Müdürü Şeref Demir de Bursa'nın İstanbul'un hemen yanı başında bulunduğunu, doğal güzellikleri, sanayisi, tarihi ve Uludağı'yla "mükemmel" bir kent olmasına karşın İran'da yeterince bilinen, tanınan bir şehir olmadığını savundu.



Demir, "Bu organizasyonlar vesilesiyle Bursa'yı da tanıtmış olacağız. Bursa'nın yeni yılda İranlılardan kayda değer bir talep göreceği kanaatindeyim." dedi.



Fuzul İnşaat Kurumsal İlişkiler Uzmanı Furkan Kırmızıdere ise Kırmızıdere, "İran bizim için güzel bir pazar. İranlıların yaşam kalitesini artırabilmek için projelerimizi daha merkezi alanlarda seçiyoruz. Bu sayede hem aileleriyle oturum amaçlı gelen misafirler hem de yatırım için gelenler memnun kalıyor." diye konuştu. MUHAMMET KURŞUN - İstanbul Kocaeli ve Antalya 'dan 6. Tahran Uluslararası Emlak Fuarı'na 10 bin hazır konut ile katılan Türk firmaları, İranlılara konut satışının artmasını bekliyor.Tahran'da devam eden 6. Tahran Uluslararası Emlak Fuarı öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tahran Emlakçılar Birliği arasında yapılan anlaşma sonrası Türk firmaları, İran pazarına yöneldi.Fuara katılan Türk gayrimenkul şirketlerinin temsilcileri, İranlıların Türkiye 'den ev sahibi olma konusuna büyük ilgi duyduklarını belirterek, 2019'da bu alanda büyük bir atılım beklediklerini kaydetti.İstanbul, Trabzon, Bursa, Kocaeli ve Antalya'dan fuara 10 bin hazır konut ile katılan Türk firmaları, İranlılara konut satışının artmasını bekliyor."2019 yılının 2018'den çok daha iyi olmasını bekliyoruz"MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlıların 2017'de Türkiye'den 350 konut satın aldığını, geçen yıl ise bu rakamın 10 katı aşkın artışla 3 bin 652'ye çıktığını bildirdi.Çayabatmaz, "İranlıların kültürel yakınlık ve bürokratik engellerin neredeyse sıfır olması dolayısıyla Türkiye'ye yoğun bir ilgisi var. Ocak 2019 istatistiklerine göre, 600 konut ile Iraklılar ilk, 305 konutla da İranlılar ikinci sırada." dedi.İran'da ambargonun derinleşmesi nedeniyle insanların sermayesinin bir bölümünü "güvenli liman" olarak gördüğü, kendilerine yakın hissettikleri ülkelere götürmek istediğini ifade eden Çayabatmaz, "Türkiye, tarihi, kültürü ve inancı noktasında İran ile çok yakın ilişkilere sahip. İranlılar, alışveriş ve turizm seçenekleri dolayısıyla Türkiye'yi çok fazla tercih ediyor." diye konuştu.İranlıların, direkt seferlerin olması nedeniyle İstanbul, İzmir ve Antalya'ya çok gidip geldiğini, bundan sonra Trabzon ve Bursa'yı da tanıtarak bu kentlerin de pazardan pay almasını arzuladıklarını dile getiren Çayabatmaz, şunları kaydetti:"Trabzon ve Bursa'yı öğrenen müşteriler, buradaki fiyatların daha cazip olması ve bol yeşilli kentler olması nedeniyle tercih edeceklerdir. 2019 yılının 2018'den çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü buna yönelik reklamlar da başladı. Koşulların daha cazip hale getirilmesi yabancıların rağbetini artırdı. Fiyatların daha uygun olması nedeniyle Anadolu şehirlerine de ilginin artacağını düşünüyoruz."İranlılara yönelik konut satışı yapan Dr. Ev firmasının genel müdürü Bermek Beşiri de Türkiye'de konut satın almaya yönelik ilginin İran'da arttığını söyledi.Beşiri, "İranlıların ilgisini doğru bir şekilde yönetmek lazım. İran'dan Türkiye'deki konut sektörüne yaklaşık 7-8 milyar dolarlık bir yatırım talebi var. İranlılar daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Gürcistan gibi ülkelerden ev satın aldı ancak bazı nedenlerden dolayı sorun yaşadılar. Türkiye, İranlılar için böyle bir ülke değil. Dost, kardeş ve Müslüman bir ülke. Çok güzel kültürel bağlar var ve bunu geliştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı."Nevruzda Türkiye'yi ziyaret edecekler daireleri de görmek istediklerini söylüyor"Babacan Holding Satış Yönetmeni Yahya Balgün ise İranlıların Türkiye'ye olan ilgisini bildiklerini dile getirerek, "En çok sorulan sorular, Türkiye vatandaşı olabilmek için konut satın alma şartları ve olanaklarıyla ilgiliydi. Buradaki bilgilendirme çalışmalarımız sonucu kafalarında bir soru işareti kalmıyor ve nevruzda Türkiye'yi ziyaret edecek olanlar daireleri de görmek istediklerini söylüyor." şeklinde konuştu."Trabzon'a ilginin yoğunlaştığına şahit oluyoruz"Trabzon'daki projelerini tanıtmak üzere fuara katılan Marin City Proje Ortağı Hanefi Mahitapoğlu, Trabzon'un yeşilliği, turistik özelliği ve İran'a yakınlığı konusunda bilgilendirmede bulunduklarını ifade ederek, "Buradaki 2 günlük çalışma ile kısa sürede Trabzon'a ilginin yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Amacımız bu fuarların ötesinde, Anadolu'yu tanıtabilecek hamleleri gerçekleştirmektir. Tebriz ve Urumiye'deki İranlılar, Trabzon'a daha yakın, rahat gidip gelebiliyorlar ancak Tahran biraz daha uzak." dedi."İran bizim için güzel bir pazar"Fuara Bursa'dan katılan Akyükselen İnşaat Genel Müdürü Şeref Demir de Bursa'nın İstanbul'un hemen yanı başında bulunduğunu, doğal güzellikleri, sanayisi, tarihi ve Uludağı'yla "mükemmel" bir kent olmasına karşın İran'da yeterince bilinen, tanınan bir şehir olmadığını savundu.Demir, "Bu organizasyonlar vesilesiyle Bursa'yı da tanıtmış olacağız. Bursa'nın yeni yılda İranlılardan kayda değer bir talep göreceği kanaatindeyim." dedi.Fuzul İnşaat Kurumsal İlişkiler Uzmanı Furkan Kırmızıdere ise Kırmızıdere, "İran bizim için güzel bir pazar. İranlıların yaşam kalitesini artırabilmek için projelerimizi daha merkezi alanlarda seçiyoruz. Bu sayede hem aileleriyle oturum amaçlı gelen misafirler hem de yatırım için gelenler memnun kalıyor." diye konuştu.

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