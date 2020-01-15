Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya 'Silikon Vadisi'nden 38 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya 'Silikon Vadisi'nden 38 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika

Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya 'Silikon Vadisi'nden 38 milyon dolarlık yatırım

7 saat önce

Türk girişimcilerin kurduğu hızlı teslimat uygulaması 'Getir', Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcılarından olan Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı.

Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya 'Silikon Vadisi'nden 38 milyon dolarlık yatırım, System.String[]
Türk girişimcilerin kurduğu hızlı teslimat uygulaması 'Getir', Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcılarından olan Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. Moritz, hızlı teslimat uygulamasının iş modelini 'Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu'na benzetti.

2015 yılından bu yana tüm dünya için yeni bir pazar oluşturduklarına dikkat çeken 'Getir'e, Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz'in ardından Brezilya ve Türkiye'den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı. 'Getir'in hikayesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi'nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye'den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak" dedi.

TÜRK LOKUMUNA BENZETTİ

Getir'in potansiyeline inandığını ve yatırım turunda liderliği üstlendiğini dile getiren Michael Moritz, Getir'in iş modelini 'Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu'na benzetti. Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra bazlı Numis Securities CEO'su Alex Ham, hızlı teslimat Getir'e ilişkin görüşlerini Financial Times'a şöyle paylaştı: "Getir'e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye'de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum."

Getir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, A turunun tamamlanmasıyla birlikte süratle B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başladığına, bu ek yatırımın Getir'in gerek yurt içi büyümesini hızlandırmak gerekse de dış pazarlara açılmak için kullanılacağına vurgu yapıldı.

"2020 HEDEFİ YURT DIŞI OPERASYONU"

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında sipariş sayısını ikiye katladığını ve Aralık ayında 1,5 milyon defa kullanıcılar tarafından tercih edildiklerinin altını çizen 'Getir' şu açıklamayı yaptı: İstanbul'a ek olarak Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de de faaliyetlerini sürdürüyor. GetirYemek ve GetirBüyük ile hizmet alanını da genişleten Getir, 2020 yılı tamamlanmadan yurt dışında da hizmet verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Londra'da kullanıcılarıyla buluşmak isteyen girişimin öncelikli hedefleri arasında São Paulo, Paris ve Mexico City var."

GETİR HAKKINDA

Hızlı teslimat yapan uygulama Getir, dondurmadan yumurtaya, sudan şarj aletine, bebek bezinden kedi mamasına, deterjandan sandviçe, sütten çikolataya binin üzerinde farklı ürünü dakikalar içinde kullanıcılarının diledikleri yere ulaştırdığını belirtiyor. Kullanıcılar banka ya da kredi kartlarını Getir'e bir defaya mahsus kaydederek sipariş verebildiği, kullanıcılar dijital ödeme ile kapıda nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapabiliyorlar. Getir'in, iPhone ve Android telefonlara ücretsiz olarak indirilebildiği açıklandı.


- İstanbul
Michael Moritz, Silikon Vadisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Getir'e yurt dışından 38 milyon dolarlık yatırım
Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan Hindistan'a 5,5 milyar dolarlık yatırım planı Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
20:04 Ürdün Filistin'e daha fazla elektrik ihraç edecek - Son Dakika
20:02 Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı - Son Dakika
19:57 Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden iddialar - Son Dakika
19:55 Van'da tutuklu ve hükümlülere yönelik etkinlik - Son Dakika
19:54 Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 20:04:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya 'Silikon Vadisi'nden 38 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]