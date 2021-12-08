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Türk kahvesi belgeselinin ABD'deki ilk gösterimi New York Türkevi'nde yapıldı - Son Dakika

Türk kahvesi belgeselinin ABD'deki ilk gösterimi New York Türkevi'nde yapıldı

08.12.2021 09:41
Türk kahvesi belgeselinin ABD'deki ilk gösterimi New York Türkevi'nde yapıldı

NEW Türk kahvesinin dünyadaki bilinirliğini artırmak için hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli New York Türkevi'nde gösterildi.

NEW Türk kahvesinin dünyadaki bilinirliğini artırmak için hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli New York Türkevi'nde gösterildi.

Turkish Coffee Lady Vakfı ve Arzum Okka iş birliğiyle hazırlanan ve Anadolu'daki Türk kahvesinin serüvenine ışık tutan belgesel, ABD'de ilk defa New York Türkevi'nde gösterilirken mikro art sanatçısı Hasan Kale, sergilediği canlı performansta, Türk kahvesiyle fincan tabağı üzerine Özgürlük Anıtı ve Galata Kulesi'ni resmetti.

Türk ve Amerikalı misafirleri Türk kahvesi hakkında bilgilendiren Turkish Coffee Lady Vakfı kurucusu Gizem Salcıgil White, "Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası olarak dünyada daha çok tanınmayı hak ediyor." dedi.

Türk kahvesinin Türk kültüründe çok ayrı bir yeri olduğuna değinen White, Türkiye'nin 8 ilinde çekilen kahvenin hikayesini New York'tan sonra başkent Washington, Boston ve Los Angeles'in da dahil olduğu 8 şehirde Amerikalı kahve tutkunlarıyla buluşturacaklarını belirtti.

Kahvenin hikayesinin White ve Kale'nin gözlemleri üzerinden anlatıldığı belgeselde, ilk kahvehanenin İstanbul'da açıldığı, Türk kahvesinin dünyanın ilk kahve demleme tekniği olduğu gibi konular, İstanbul, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi tarihi şehirlerde yaşayan kahve kültürüyle harmanlanarak aktarıldı.

Kahve ile yapılan mikro sanat büyük ilgi gördü

Kahve belgeselinde, "Küçük objelere büyük duygular sığdıran" ve "İncir çekirdeğini dolduran adam" olarak ünlenen mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin kahve fincanı ve tabağının üzerine kahveyi kullanarak çizdiği resimler büyük ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve tutkusunun da konu edildiği belgeselde, Kale'nin kahve fincanı içine çizdiği Atatürk portresi en çok alkış alan sahne oldu.

Kahvenin farklı kültürlerle köprü vazifesi görebilecek bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Kale, "Mikro art ile Türk kahvesinin tanıtımında farklı bir anlatım dili ortaya koymaya çalışıyoruz. Yıllarca ülkemi yurt dışında temsil etmek için her türlü projeye evet edim. Bu projeye de aynı duygularla dahil oldum." dedi.

Davetlilere Türk kahvesinin ikram edildiği gecede, New York Başkonsolos Yardımcısı Fehim Çetin'in yanı sıra Kuveyt'in New York Başkonsolosu Hamad Ali Alhazeem ve Pakistan temsilciliğinden Konsolos Nawab Adil Khan da hazır bulundu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türk Kahvesi, New York, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk kahvesi belgeselinin ABD'deki ilk gösterimi New York Türkevi'nde yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk kahvesi belgeselinin ABD'deki ilk gösterimi New York Türkevi'nde yapıldı - Son Dakika
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