Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarına katıldı

09.12.2020 18:39
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarına katıldı, System.String[]

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın bütçesine ilişkin, "Nakdi, ayni ve insan gücü temelli çalışmaları var, bağışları fon ve gelir getirici şirketleri var" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın bütçesine ilişkin, "Nakdi, ayni ve insan gücü temelli çalışmaları var, bağışları fon ve gelir getirici şirketleri var" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarına katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Kınık, afetin yaşam döngüsü olduğunu belirterek, bunun afetin öncesi, hazırlık yapılan dönem; afet anı ve afet sonrasındaki dönem olduğunu söyledi. Kınık, "Afet öncesinde yapılan bir liralık harcama, afet sonrasında 7 oluyor. Afet sadece Afet ve Acil Durum sorumluluğunda olan hadise değildir, afet vatandaştan başlayacak çerçevede hareket edilmesi gereken hazırlık aşamalarını barındırır. Vatandaşa yönelik mevzuatlarla geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Vatandaşta afet devletin işidir düşüncesi oluyor. Vatandaşın rol ve sorumlulukları da tanınmıyor" ifadelerini kullandı.

Kınık, Kızılay'ın çalışmalarına ilişkin olarak, "Afet teşkilatı yakın zamanda mahallelere kadar inecek, pilot uygulama 15 ilde sürüyor. Afetlerin etkisi ve hızlı müdahale koordinasyonu için 125 bin eğitimli gönüllümüz var, ama afet olduğunda tüm personel tam saha pres yapar. Üç temel görev alanımız var. Afetler, insani yardım ve toplum sağlığına yönelik hizmetler, beslenme stratejisi il bazlı çalışmalar yapmaktayız. Günlük kalori ihtiyacından gıda güvenliğine kadar pek çok başlık var. Manisa'daki pilot çalışma tamamlandı, ikinci faz için 9 ilde sürüyor. 400 bin kişiye beslenme sağlanıyor, 500 bine çıkmayı hedefliyoruz. Çadırın 250 bine çıkması hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kızılay'ın bütçesine ilişkin soruya Kınık, "Nakdi, ayni ve insan gücü temelli çalışmaları var, bağışları fon ve gelir getirici şirketleri var. DASK olmadan oturulmazsa, oturulmasını cazip olmaktan çıkarmak gibi önlem alınabilir. Mesela Fatih ilçesi, yapı stoku eski. Ben buradan çıkayım bana iki daire ver, ya da 100 metrekare bana iyi yerden ver diyor. Yıllık üç milyon kan bağışı alıyoruz, 11 milyon vatandaşımız bağış yapıyor. Şartlı bağışların oranı binde beş. En kötü senaryoya hazırlanırız. Bir Marmara depremi senaryosu üç fayın beraber kırıldığı 7.5 büyüklüğü. Buna göre hazırlanırız" dedi.

Kınık şöyle konuştu:

"Ege bölgesinde ayakta durabilecek beslenme lojistiğine bakıyoruz ve anlaşma yapıyoruz. Böyle bir riskli durum olursa bana çalışacaksın gibi, mobil mutfakları seferber ediyoruz ama bölgede ayakta kalacak yerler ile de anlaşma yapıyoruz. Sahada boşluk oluşturacak bir durum şu anda Türkiye'de bulunmuyor. İzmir depreminde sıfırıncı dakikada İzmir'den, 5 dakikada diğer bölgelerden hareket ettik. Sıkıntısız kriz yönetimi olmaz ama Türkiye afet yönetimini geliştiriyor, merkezi ağırlığın yerel kapasiteye dönüşmesi lazım, Elazığ depremine göre İzmir'de daha iyiydik, yerel yönetim, İzmir halkının anlayışı, ilerleyen afet yönetimi gördük, ümit vericiydi."

(İHA)

Türk Kızılayı, Kızılay, İzmir, Kınık, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarına katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş entübe edildi Süper Lig'de Başakşehir-Gaziantep FK maçının saati değiştirildi Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim
Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım         
18:58
İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları İngiltere Sağlık Bakanı, korona aşısı uygulaması sırasında canlı yayında ağlayınca tepki çekti: Timsah gözyaşları         
18:40
Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli Sumudica, ırkçılık yapan vatandaşına sert tepki gösterdi: Bedelini ödemeli         
18:29
Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü         
17:45
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı         
16:56
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 19:07:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei