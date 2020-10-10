Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

10.10.2020 13:35
Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Türk ocakları Sivas Şubesi, dernek binasına Azerbaycan bayrağı asıp Azerbaycan ordusuna destek mesajı verdi.

Türk ocakları Sivas Şubesi, dernek binasına Azerbaycan bayrağı asıp Azerbaycan ordusuna destek mesajı verdi.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ gerilimi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşa dönüşürken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Türk Ocakları Sivas Şube başkanlığı, Azerbaycan'a destek mesajı vererek şube binasına Azerbaycan bayrağı astı.

Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Ahmet Bozdoğan düzenlediği basın açıklamasında ateşkes kararını ihtiyatla karşıladıklarını belirtip, "Bundan yaklaşık 30 yıl önce Azerbaycan toprağı Karabağ'ı ve çevresindeki toprakları işgal eden Ermenistan, 27 Eylül 2020 Pazar sabahı, yine haddini aşarak bir saldırıya kalkıştı. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırıda sadece askeri unsurlar değil sivillerde hedef alındı. Azerbaycan ordusu, cepheye yakın bölgelerde yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak için karşı saldırı başlattı. Türkiye ve Türk milleti, bu meselede hem tarihi hem de uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet yetkilileri, son gelişmelerde de bu tavrımızı açıkça bir kez daha ortaya koydular. TBMM'deki dört parti grubunun yayımladıkları destek açıklaması Türk milletinin sesi olmuştur. Bilindiği gibi Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bu gün saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varılması konusunda anlaştılar. Bu ateşkes kararını ihtiyatlı bir memnuniyetle karşılıyoruz. Memnuniyetimiz, fiili çatışmaların duracak olmasındandır. İhtiyatımız ise Ermenistan'ın bu güne kadarki hukuk tanımaz tavrını devam ettirme riskinden dolayıdır. Ermenistan, bu güne kadar sergilediği tavrı devam ettirirse anlaşmaya varılan ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır. Bir kere daha ifade ediyoruz ki kalıcı barışın tek yolu, İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmesidir. Bizler, Türkiye Cumhuriyetinin bireyleri olarak Azerbaycan Türkleriyle dost ve müttefik ülkelerin mensupları değiliz; kardeşiz, aynı bedenin uzuvlarıyız. Buna istinaden sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız" dedi. - SİVAS

Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek
Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

Azerbaycan, Ermenistan, Sivas, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika


Son Dakika

Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak         
12:27
Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı         
12:05
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Hadise, Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi         
23:06
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 13:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei