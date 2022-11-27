Milli Savunma Bakanlığı: 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi

27.11.2022 01:16

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 3 asker şehit düşerken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yürütülen operasyonlara dair yeni açıklama geldi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde dün ve bugün 22 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Terör örgütüne ağır darbe indirilen Pençe Kilit Harekatı'ndan üst üste acı haberler geldi.

İKİ GÜNDE 6 ŞEHİT

25 Kasım günü PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit olmuştu. Dün ise teröristlerin taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu şehit düştü. 2 asker yaralandı.

BAKAN AKAR KONYA'DAN ANKARA'YA DÖNDÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndüğü ve TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

22 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 22 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi."

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

"ŞEHİTLERİMİZİN HESABINI ALÇAKLARDAN SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklama şu sözlerle devam etti: "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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MSB: 'Irak ve Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi' MSB: 'Irak ve Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi' MSB, 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... MSB, 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini...

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi - Son Dakika


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00:34 Milli Savunma Bakanlığı: 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi - Son Dakika
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