Türk Toraks Derneği, akciğer hastalıkları kongresi düzenleyecek - Son Dakika

Türk Toraks Derneği, dünyada ölüm nedenleri arasında en ön sıralarda gelen akciğer hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla "Halk için Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi" düzenleyecek.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Benan Müsellim yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5 milyondan fazla astım, KOAH gibi kronik akciğer hastası bulunduğunu, zatürre, verem, akciğer damar tıkanıklığı, akciğerde hava kaçağı, ağızdan kan gelmesi gibi ani gelişen hastalıklar da bu sayıya eklendiğinde akciğer hastalıklarının öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Aralık 2019 sonunda Çin'in Wuhan bölgesinde başlayıp kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin de önemli oranda akciğerleri etkilediğini belirten Müsellim, "Kovid-19, insanları solunum yetmezliğine sokarak akciğerlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Pandeminin akciğerler üzerine olan bu doğrudan etkisi yanında, pandemi döneminde sağlık kuruluşlarındaki bulaşma riski nedeniyle pek çok kronik akciğer hastası, hastane kontrollerini aksatmak zorunda kalmış, gelişen yeni şikayetleri için bile hastanelere başvurmaktan kaçınmıştır. Pandeminin ikincil etkisi dediğimiz bu durum da ciddi sağlık problemlerine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Müsellim, bu nedenle Türk Toraks Derneğinin, Kovid-19 ve bunun etkileyebileceği akciğer hastalıkları konusunda halkı ve hastaları aydınlatmak amacıyla 29-30 Ekim tarihlerinde "Halk için Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi" düzenleyeceğini aktardı.

Türk Toraks Derneğinin sosyal medya hesaplarından (youtube, instagram, facebook, twitter) canlı yayınlanacak olan kongreye katılımın ücretsiz olduğunu dile getiren Müsellim, kongreye tüm halkı ve Azerbaycan'dakileri davet etti.

Video ile mesaj

Derneğin, kongrenin duyurusuyla ilgili hazırlanan videoda ise Türk Toraks Derneği hekimleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemide hastalığa yakalanan Dr. Levent Akyıldız, oyuncu Berna Laçin ve Eskişehirspor'lu eski milli futbolcu Prof. Dr. Fethi Heper'in mesajları yer alıyor.