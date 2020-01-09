Türkiye dahil 33 ülkede Trump ve ABD'ye ne kadar güven duyuluyor? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Türkiye dahil 33 ülkede Trump ve ABD'ye ne kadar güven duyuluyor? - Son Dakika Dünya

Türkiye dahil 33 ülkede Trump ve ABD'ye ne kadar güven duyuluyor?

6 saat önce

2016 ABD Başkanı seçilen Donald Trump ülke içinde kutuplaştırıcı bir isim oldu.

Türkiye dahil 33 ülkede Trump ve ABD'ye ne kadar güven duyuluyor?, System.String[]

2016 ABD Başkanı seçilen Donald Trump ülke içinde kutuplaştırıcı bir isim oldu. Peki Trump ülkesi dışında nasıl değerlendiriliyor? Pew Araştırma Merkezi'nin hazırladığı raporda bu sorunun yanıtı arandı.

ABD merkezli bağımsız kamuoyu araştırma merkezi, geçen yıl Mayıs ve Ekim ayları arasında 33 ülkeden 37 bin kişiyle Trump konulu bir anket yaptı. İşte araştırmanın sonuçları…

33 ülkenin sadece yüzde 29'unda Trump'a güven ifade edildi. Güven eksikliğinde özellikle Başkan'ın dış politikasına yönelik eleştiriler etkili oldu.

Trump'ın gümrük vergileri, iklim, göçmenler ve İran konusunda izlediği politikalar birçok ülkede eleştirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile müzakereleri ise en büyük desteği aldı. Bu politikaya destek verenlerin oranı 33 ülkede ortalama yüzde 41 düzeyinde oldu.





Trump karşıtlığının ülke olarak ABD karşıtlığı şeklinde yansımadığı ancak ABD'ye yönelik olumlu değerlendirmelerin Obama dönemindeki kadar güçlü olmadığı görüldü.

2019'da olumlu değerlendirmedeki artışın, bazı ülkelerde sağcı popülist gruplar arasında ABD'nin popülaritesinin artmasından kaynaklı olabileceği belirtildi.

ABD'yi en olumlu değerlendiren ülke yüzde 83 ile İsrail oldu.





Türkiye ise yüzde 20 ile bu oranın en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı. Meksika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da bu oran oldukça düşük kaldı.

Türkiye, Tunus ve Lübnan ABD'nin İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşımasını en olumsuz değerlendiren ülkeler oldu.

Trump'ın ABD'ye kabul edilen göçmen sayısını azaltma politikası İsrail, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde olumlu değerlendirilirken, yüzde 72 ile en yüksek itiraz Türkiye ve İspanya'dan geldi.





Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile müzakere girişimleri İsrail, Çekya, Japonya ve Güney Kore'de yüzde 19'un altında destek görürken Meksika, Brezilya, Arjantin, Filipinler ve Türkiye'de bu oran yüzde 62-68 arasında oldu.

Türkiye, Almanya, Rusya ve Meksika'da bu oran yüzde 38'lere kadar düşerken, İsrail, Polonya, Güney Kore ve Filipinler'de yüzde 80'lere kadar çıktığı gözlendi.





Ankette Trump'ın yanı sıra dört lider hakkındaki değerlendirmeler de soruldu: Almanya'dan Angela Merkel, Fransa'dan Emmanuel Macron, Rusya'dan Vladimir Putin ve Çin'den Şi Jinping.

Bunlar arasında Trump en yüksek negatif değerlendirmeye maruz kalırken, genel olarak Putin ve Şi hakkında da olumsuz görüşlerin yaygın olduğu görüldü.

Uluslararası olaylarda doğru tavır koyma bakımından 5 lider arasında en yüksek oranda güven ifade edilen lider Türkiye'de yüzde 35 ile Putin oldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, İsrail, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:30 
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