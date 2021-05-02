Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, "Basketbol Gönüllüleri" sözleşmesi imzaladı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), basketbol aracılığıyla eğitime destek amacıyla iş birliği yaptı.

BİDEV'den yapılan açıklamaya göre, TEGV'nin 9 etkinlik noktasında basketbol aracılığı ile geleceğin çağdaş bireylerini, cumhuriyet ilkelerine bağlı, iyi insanlar olarak yetiştirmek üzere "Basketbol Gönüllüleri" sözleşmesi imzalandı.

İş birliği için BİDEV Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri Ömer Bozer, Akın Süel, Aytek Gürkan, kurucu üye Ahmet Kurt ve genel sekreter Coşkun Teziç ile TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, iş geliştirme müdürü İpek Uralcan, saha yönetim müdürü Bülent Belin, mali işler müdürü Evrim Memecan ve proje kapsamındaki etkinlik noktası yöneticilerinin katıldığı çevrim içi imza töreni düzenlendi.

Üç yıllık bir iş birliği kapsamında, projenin uygulanacağı Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van'da TEGV'ye ait 8 eğitim parkı ile Mardin Savur Öğrenim Birimi'ndeki basketbol sahalarının iyileştirilmesinin yanı sıra TEGV gönüllülerinin basketbol alanında eğitimi, çocuk etkinlikleri, yerel ve ulusal sporcularla söyleşiler ve antrenmanlar, yerel kulüplerle etkinlikler, şenlik ve turnuvalar yapılacak.

İmza töreninde konuşan Hasan Arat, TEGV ile gerçekleşen iş birliğine özel önem verdiklerini belirterek, "TEGV ile çocuklarımıza basketbolu sadece sevdirmekle kalmayıp, onların birey olarak gelişmelerine de katkıda bulunacak olmak bize gurur veriyor. Böyle güzel bir iş birliğine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde imza atmak ayrıca bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Sait Tosyalı da BİDEV'e iş birliğinden dolayı teşekkür ederek, şu görüşlere yer verdi:

"BİDEV ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu proje TEGV olarak bizi çok heyecanlandırıyor. Uzun yıllara yayılacak bir yolculuğun başındayız. Umuyoruz ki bir an önce pandemi biter ve biz çocuklarımızla bir araya gelerek, planlarımızı gerçekleştirmeye başlayabiliriz."