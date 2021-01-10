"Türkiye ekonomiyi konuşuyor" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

"Türkiye ekonomiyi konuşuyor" etkinliği gerçekleştirildi

10.01.2021 20:39

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen "Türkiye ekonomiyi konuşuyor" etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen "Türkiye ekonomiyi konuşuyor" etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin katıldı.Toplantının moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan yaptı.

Kıran, salgın sürecinde denizcilikte yaşanan gelişmeleri aktararak, şunları kaydetti:

"Pandemi, denizcilik sektörünün ülke ekonomilerindeki önemini bir kez daha hatırlattı. Her ülkenin her şirketin lojistiğe olan elzem ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serildi. Hem Türkiye'de hem dünyada denizcilik sektörü iyi bir sınav verdi. Hareketli bir sürecin yaşanıyor olması sektörün tamamını pandemiden en az etkilenen sektörler arasında gösterdi ki bu doğru değil. Bu sektör gemi taşımacılığından sigortaya, limancılıktan kruvazör turizmine kadar 10'un üzerinde alt sektörden oluşuyor. Pandemiyle konteyner taşımacılığında hareketlilik yaşanırken, kruvazör turizminde tüm işler durdu. Sektörün geneline böyle bakmak lazım."

Salgın sürecinde ihracatçı ve ithalatçıların konteyner fiyatlarındaki istikrarsızlık ve yüksek bedellerden şikayetçi olduklarını belirten Kıran, bunun Çin'in yeni konteyner üretimini durdurmasından ve salgın nedeniyle limanlarda daha uzun süre kalmak zorunda kalan konteynerlerin yarattığı arz kısıtlamasından kaynaklandığını vurguladı.

Kıran, konteyner şirketlerinin yazılım yatırımı yaptığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki ilk 20 şirket konteyner pazarının yüzde 85'ini kontrol ediyor. Son 10 yıldır bu alanda amansız rekabet vardı ve arzu ettikleri kazançları sağlayamıyorlardı. Ancak son dönemde bu şirketler iş modelinde birleştiler. Aynı hatlarda gemileri azaltarak yola devam etme kararı aldılar. Bundan sonra bu alanda daha istikrarlı bir fiyat beklentisi olacak."

"Kahramanmaraş altın işlemede İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra Türkiye'nin ikincisi"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu da Kahramanmaraş'ın salgında en az hasarla büyümesini sürdüren bir şehir olduğunu söyledi.

2020'yi bir önceki yıla göre yüzde 7,6 düşen ihracatla kapattıklarını belirten Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta işsizliğin olmadığını iddia ediyoruz. Çalışmayan insanlar var ve bu kişiler de iş beğenmeyen insanlar. Türkiye'deki ipliğin yüzde 36'sını üretiyoruz. Dokumanın ve örgü kumaşın yüzde 15'ini Kahramanmaraş tek başına üretiyor. Kadın ayakkabısı üretiminde kentimiz, Türkiye ikincisi durumunda. Altın işlemede İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra Türkiye'nin ikincisiyiz. Çimentoda Türkiye'nin yüzde 10'unu, kağıtta yüzde 20'sini üretiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz üretimleri yenilenebilir enerjilerden karşılamaya çalışıyoruz. Afrika'ya bağış yapmak yerine oradaki küçük çiftçilerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirerek ticaret yolu ile insanlara yardım etme programına Kahramanmaraş adeta damga vurdu. Bu projeye Türkiye'den 19 firmanın katıldığını ve bunların 6'sının Kahramanmaraş firması olduğunu övünerek söylemek istiyorum. Başkonuş Yaylası'nda bir dağımızda 2 bin 782 tane endemik bitki var. Bu sayı İngiltere'nin endemik bitki sayısının 2 katından daha fazla. Kahramanmaraş cennet değil de nedir?"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise, Hatay'ın Suriye sınırında bir kent olması nedeniyle alınan göçten önemli ölçüde etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2010 yılında havaalanına kavuşmuş, sınırında Suriye'ye vizesiz geçişlerin yaşandığı bir Hatay vardı. Herkes Arap- İsrail barışını konuşuyordu. Biz de Hatay'dan Tel Aviv'e otobanla ulaşacağımız, ticaretimizi bu çerçevede geliştireceğimiz bir hayale kapılmıştık. Bu atmosfer yerli ve yabancı yatırımcıların Hatay'a ilgisini artırmıştı. Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüyorduk. Suriye'de başlayan çatışmayla söz konusu durum değişti. Türkiye çok kısa sürede 4 milyon sığınmacıya kucak açmak zorunda kaldı. Bu sığınmacıların 400 bini Hatay'a yerleşti."

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Türkiye, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye ekonomiyi konuşuyor' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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