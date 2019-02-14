Türkiye Evlenme Oranında 26 AB Ülkesini Geçti

Türkiye
'de evlenme oranı, Avrupa Birliği
(AB
) üyesi 26 ülkeyi geride bıraktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 14 Şubat Sevgililer Günü
nedeniyle ülkelerin 2017 yılında her bin kişilik nüfusuna karşılık gelen evlenme sayılarını yayınladı.
Buna göre, AB üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,3 seviyesinde gerçekleşti.
Evlenme oranı en yüksek AB ülkesi binde 7,5'le Litvanya
olurken, Litvanya'yi binde 7,3'le Romanya
, binde 6,8'le Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi (GKRY) ve Letonya
izledi.
AB ülkeleri arasında evlenme oranı en düşük ülkeler ise binde 3,1'le Slovenya
, binde 3,2'yle İtalya
ve Lüksemburg
olarak ölçüldü. Bu ülkeleri binde 3,3'le Portekiz
, binde 3,5'le Fransa
ve binde 3,7'yle İspanya
takip etti. Söz
konusu oran Almanya
'da binde 5, İngiltere
'de binde 4,4 ve Hollanda
'da binde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de 2017 yılında evlenme oranı ise binde 7,1'i buldu. Böylece Türkiye'de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçti.