Türkiye-İngiltere Ticaret Toplantısı

TÜRKİYE-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8'inci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle başkanlıklarında Londra'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; JETCO Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından, Türkiye'nin stratejik konumunun öne çıkardığı fırsatlar, bu anlamda ülkenin yatırım merkezi olma potansiyeli ve Birleşik Krallık ile ikili ticaret ve iş birliklerine önemli katkı sağlayan geleceğe dönük stratejilerin kapsamlı bir şekilde vurgulandığı bildirildi.

İkili ticaret hacminin ortak güven temelinde 40 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefiyle ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı görüşmeleri müteakip JETCO Protokolü ve Eylem Planı ile Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınması Düzenlemesi imzalandığının belirtildiği açıklamada, "İki ülke iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden ikiz dönüşüme, ticaretin dijitalleştirilmesinden üçüncü ülkelerdeki iş birliğinin güçlendirilmesine uzanan geniş bir yelpazede atılacak adımların belirlendiği 2026-2027 Eylem Planı, önümüzdeki dönemde ticari ilişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacak önemli bir yol haritası niteliği taşımaktadır" denildi.

'YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN KARŞILIKLI TANINMASI DÜZENLEMESİ' İLE TİCARET AKIŞI HIZLANACAK

'Türkiye-Birleşik Krallık Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınması Düzenlemesi' ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip Türk firmalarının; Birleşik Krallık tarafından da güvenli firmalar olarak tanınması, gümrük işlemlerinde daha az fiziki kontrole tabi olması, öncelikli işlem avantajı ve daha kısa bekleme süreleri ile zaman tasarrufu sağlamasının mümkün hale getirildiği kaydedildi. Bu kazanımlarla Birleşik Krallık ile ticarette öngörülebilirlik ve şeffaflığın artacağı ifade edildi.

STA MÜZAKERELERİ ŞUBAT AYINDA LONDRA'DA DEVAM EDECEK

Toplantıda Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi sürecinin de değerlendirildiği aktarıldı. Bu kapsamda STA'nın genişletilmesi amacıyla yürütülen müzakerelere şubat ayında Londra'da devam edilmesi hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ VE YATIRIM FIRSATLARI

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin önde gelen özel sektör çatı kuruluşlarının, İngiliz muhatapları ile bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği kaydedildi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin genç ve kalifiye iş gücü potansiyeli, coğrafi konumunun sağladığı yeni pazarlara erişim imkanı ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yatırım teşvik programının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Birleşik Krallık ile imzalanan 'Müteahhitlik Alanında Üçüncü Ülkelerde İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın sağladığı somut faydalardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

TÜRKİYE 9,5 MİLYAR DOLAR TİCARET FAZLASI VERDİ

JETCO toplantısı vesilesiyle Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelindiğinin belirtildiği açıklamada, "Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi yüksek katma değerli ve sürdürülebilir ekonomik ilişkiler temelinde ilerletme hedefimize ulaşmada en önemli aktörler olan iş insanlarımızla mevcut durum ve potansiyel iş birliği alanları değerlendirilmiştir. 2025 yılında Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacmimiz 24 milyar dolara ulaşmış olup ülkemiz 9,5 milyar dolar ticaret fazlası vermiştir. 2024 yılı itibarıyla ülkemizden Birleşik Krallık'a 3,5 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Müteahhitlerimiz tarafından Birleşik Krallık'ta 1,6 milyar dolar değerinde 47 proje üstlenilmiştir. Sayın Bakanımızın ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve karşılıklı yatırım ve iş birliği fırsatlarının çeşitlenmesi noktasında kritik bir kilometre taşı olmuştur" ifadelerine yer verildi.