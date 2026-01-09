Türkiye-İngiltere Ticaret Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Türkiye-İngiltere Ticaret Toplantısı

Türkiye-İngiltere Ticaret Toplantısı
09.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JETCO toplantısı Londra'da yapıldı; ticaret hedefi 40 milyar dolar, yeni eylem planları belirlendi.

TÜRKİYE-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8'inci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle başkanlıklarında Londra'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; JETCO Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından, Türkiye'nin stratejik konumunun öne çıkardığı fırsatlar, bu anlamda ülkenin yatırım merkezi olma potansiyeli ve Birleşik Krallık ile ikili ticaret ve iş birliklerine önemli katkı sağlayan geleceğe dönük stratejilerin kapsamlı bir şekilde vurgulandığı bildirildi.

İkili ticaret hacminin ortak güven temelinde 40 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefiyle ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı görüşmeleri müteakip JETCO Protokolü ve Eylem Planı ile Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınması Düzenlemesi imzalandığının belirtildiği açıklamada, "İki ülke iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden ikiz dönüşüme, ticaretin dijitalleştirilmesinden üçüncü ülkelerdeki iş birliğinin güçlendirilmesine uzanan geniş bir yelpazede atılacak adımların belirlendiği 2026-2027 Eylem Planı, önümüzdeki dönemde ticari ilişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacak önemli bir yol haritası niteliği taşımaktadır" denildi.

'YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN KARŞILIKLI TANINMASI DÜZENLEMESİ' İLE TİCARET AKIŞI HIZLANACAK

'Türkiye-Birleşik Krallık Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınması Düzenlemesi' ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip Türk firmalarının; Birleşik Krallık tarafından da güvenli firmalar olarak tanınması, gümrük işlemlerinde daha az fiziki kontrole tabi olması, öncelikli işlem avantajı ve daha kısa bekleme süreleri ile zaman tasarrufu sağlamasının mümkün hale getirildiği kaydedildi. Bu kazanımlarla Birleşik Krallık ile ticarette öngörülebilirlik ve şeffaflığın artacağı ifade edildi.

STA MÜZAKERELERİ ŞUBAT AYINDA LONDRA'DA DEVAM EDECEK

Toplantıda Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi sürecinin de değerlendirildiği aktarıldı. Bu kapsamda STA'nın genişletilmesi amacıyla yürütülen müzakerelere şubat ayında Londra'da devam edilmesi hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ VE YATIRIM FIRSATLARI

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin önde gelen özel sektör çatı kuruluşlarının, İngiliz muhatapları ile bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği kaydedildi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin genç ve kalifiye iş gücü potansiyeli, coğrafi konumunun sağladığı yeni pazarlara erişim imkanı ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yatırım teşvik programının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Birleşik Krallık ile imzalanan 'Müteahhitlik Alanında Üçüncü Ülkelerde İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın sağladığı somut faydalardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

TÜRKİYE 9,5 MİLYAR DOLAR TİCARET FAZLASI VERDİ

JETCO toplantısı vesilesiyle Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelindiğinin belirtildiği açıklamada, "Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi yüksek katma değerli ve sürdürülebilir ekonomik ilişkiler temelinde ilerletme hedefimize ulaşmada en önemli aktörler olan iş insanlarımızla mevcut durum ve potansiyel iş birliği alanları değerlendirilmiştir. 2025 yılında Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacmimiz 24 milyar dolara ulaşmış olup ülkemiz 9,5 milyar dolar ticaret fazlası vermiştir. 2024 yılı itibarıyla ülkemizden Birleşik Krallık'a 3,5 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Müteahhitlerimiz tarafından Birleşik Krallık'ta 1,6 milyar dolar değerinde 47 proje üstlenilmiştir. Sayın Bakanımızın ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve karşılıklı yatırım ve iş birliği fırsatlarının çeşitlenmesi noktasında kritik bir kilometre taşı olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İngiltere, Türkiye, Ekonomi, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye-İngiltere Ticaret Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
10:34
Dünyaları verseler satmayacak İşte Sadettin Saran’ın transferine kapıyı kapattığı isim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:58:34. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-İngiltere Ticaret Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.