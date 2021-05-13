Türkiye konut satışlarını katladı - Son Dakika

Türkiye konut satışlarını katladı

13.05.2021 14:50
Türkiye konut satışlarını katladı, System.String[]

TÜİK'in açıkladığı konut satışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "Konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124 oranında artarak 95 bin 863 oldu.

TÜİK'in açıkladığı konut satışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "Konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124 oranında artarak 95 bin 863 oldu. Pandemi kısıtlamaları ile evde bolca vakit geçirmeye başlayan vatandaşların yaşadıkları yerleri değiştirme arzusu ve yabancı yatırımcı artışta etkili oldu" dedi.

Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayına ilişkin konut satış istatistikleri hakkında değerlendirme yaptı. Başyazıcıoğlu "Türkiye genelinde konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124 oranında artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 250  konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip olurken satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Pandemi kısıtlamaları ile birlikte evde bolca vakit geçirmeye başlayan vatandaşların yaşadıkları yerleri değiştirme arzusu ve yabancı yatırımcı artışta etkili oldu" diye konuştu.

NİSAN AYINDA YABANCI YATIRIMCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 416,1 ARTTI

İstatistiklere göre yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Başyazıcıoğlu, konut satışlarındaki yabancı yatırımcıya doğru artan ivmeyi şöyle değerlendirdi:

"Enflansyonun artması ile konut alımının daha da kolaylaştığı Türkiye'de yabancı yatırımcılar da arttı. Sırasıyla nisan ayında 557 konut satın alarak Türkiye'den en çok konut satın alan yabancı uyruklu yatırımcı olan İran vatandaşlarını 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. Bu rakamların ışığında nisan ayı konut satış verilerine baktığımızda, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Turizmin başkenti, Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul, bu tercihlerde nisan ayında 2 bin 9 konut satışı ile birinci sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Ankara ve 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi. Bu artışın yıla yayılarak devam edeceğini ön görüyoruz."


Türkiye konut satışlarını katladı

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrimenkul, Nisan, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye konut satışlarını katladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu İstanbul'un 10 kara noktası belirlendi! İşte en çok kazanın yaşandığı yerler İstanbul'un 10 kara noktası belirlendi! İşte en çok kazanın yaşandığı yerler İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi

Son Dakika Haberleri
15:27 Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem
15:19 İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı
15:10 Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi
15:01 İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı
14:34 "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu
14:20 Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi
14:17 Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı
14:16 Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti
14:12 Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı
12:53 Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı         
15:19
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi         
15:11
İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı         
15:02
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı         
14:13
Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti         
11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma         
10:15
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak         
10:04
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 15:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye konut satışlarını katladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement