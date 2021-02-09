Türkiye Kupası'nda Antalya takımlarının çeyrek final heyecanı - Son Dakika

Türkiye Kupası'nda Antalya takımlarının çeyrek final heyecanı

09.02.2021 11:55
Türkiye Kupası'nda Antalya takımlarının çeyrek final heyecanı, System.String[]

Antalya'nın Süper Lig temsilcileri Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor 11 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Antalya'nın Süper Lig temsilcileri Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor 11 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Akdeniz ekipleri, tek maç eliminasyon usulüne göre oynanacak çeyrek finalde rakiplerine karşı geçen sezon olduğu gibi bir kez daha üstünlük sağlamaları durumunda, yine yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Geçen sezon kulüp tarihinde ilk defa kupada finale yükselme başarısını gösteren Alanyaspor, bu sezonki mücadeleye 5. turdan katıldı.

Turuncu-yeşilliler, bu turda Adanaspor'u 5-1, son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti.

Alanyaspor, çeyrek finaldeki rakibi Galatasaray ile geçen sezon yine çeyrek finalde eşleşti. 2019-2020 sezonundaki ilk maçta sarı-kırmızılıları iç sahada 2-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, rövanş karşılaşmasını 3-1 kaybetmesine rağmen skor avantajıyla yarı finale yükseldi.

Alanyaspor, çift maçlı eleme usulüyle oynanan yarı finalde Antalyaspor'u ilk maçta 1-0, rövanşta 4-0 yendi.

Turuncu-yeşilliler, finalde ise Trabzonspor'a 2-0 kaybederek organizasyonu ikinci tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu sezon ligde de başarılı performans sergiliyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Alanyaspor, bu sezon Galatasaray'ı 5. hafta mücadelesinde deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor'un kupadaki başarısı

Kupa mücadelesine 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor ise Pendikspor'u 2-0'lık skorla kupa dışına gönderdikten sonra 5. turda Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 yendi.

Antalyaspor, 11 Şubat Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor, ligde ve kupada oynadığı son 9 maçında mağlup olmadı, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor, geçen sezon çift maçlı eleme usulüyle oynanan çeyrek finalde Sivasspor ile iç sahada 0-0, dış sahada 1-1 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ise ligde Demir Grup Sivasspor ile 12. hafta mücadelesinde deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Galatasaray, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda Antalya takımlarının çeyrek final heyecanı - Son Dakika Spor


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