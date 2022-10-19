ANKARA -Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Aktürk, Beştaş ve Özel'in iddialarını yalanladı - Son Dakika
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ANKARA -Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Aktürk, Beştaş ve Özel'in iddialarını yalanladı

19.10.2022 20:58

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "muhtarların Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığı" ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "muhtarların Ankara'ya gelmeleri için valilerden baskı gördüğü" iddialarının "kesinlikle...

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "muhtarların Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığı" ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "muhtarların Ankara'ya gelmeleri için valilerden baskı gördüğü" iddialarının "kesinlikle yalan olduğunu" söyledi.

Aktürk, Muhtarlar Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, "19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara'ya gelen 20 bin muhtarın, bugün Yüce Meclis'in çatısı altında Beştaş ve Özel'in iftiralarıyla karşı karşıya kaldığını" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muhtarlar Günü dolayısıyla bulunduğu davet üzerine Ankara'ya geldiklerini söyleyen Aktürk, önce Anıtkabir'e gittiklerini, daha sonra Ankara'da yaptırılan Muhtarlar Evi'nin açılışı ile 30 büyükşehirde yapılacak 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma törenlerine katıldıklarını anlattı.

Bunlar ve birçok hizmeti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu:

"HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığımız, CHP'li Özgür Özel'in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır. Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen muhtarlarımıza atılan bu iftirayı kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz."

Kaynak: AA
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