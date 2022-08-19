5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI SONA ERDİ TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI SONA ERDİ TAMAMI FTP'DE

19.08.2022 12:26
5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI SONA ERDİ TAMAMI FTP'DE

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları, kapanış seremonisiyle sona erdi.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları, kapanış seremonisiyle sona erdi.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu katıldı. Oyunların kapanış seremonisi Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda gerçekleştirildi.

KASAPOĞLU KAZANAN KARDEŞLİK OLDU

Kapanış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kazananın kardeşlik olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, 54 İslam ülkesinin biner sporcunun binlerce sporseverin bir araya getirdiği bu güzel buluşmayı yine böylesine güzel bir geceyle nihayetlendirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Tabii 5'incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları, inanıyorum ki bundan sonra yine aynı heyecanla, aynı coşkuyla güçlenerek, artarak birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme noktasında bir vesile olacak. Ülkelerin kardeşliğini güçlendirme noktasında bir araç alarak yoluna devam edecek. Türkiye'mizde Mevlana'nın hoşgörü ikliminde binlerce kardeşimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bu buluşmanın asla kaybedeni olmadı. Keyif dolu, mücadele dolu müsabakalardan sonra kazanan kardeşlik oldu. Kazanan birlik oldu, kazanan beraberlik oldu. Tüm misafirlerimiz bu güzide şehirden, Konya'dan, Türkiye'den yeni dostluklarla, unutulmaz hatıralarla ülkelerine dönüyorlar. Hamdolsun bu anlamlı buluşmada hem sporcu kardeşlerimizin birlikteliği, hem değerli devlet insanlarının, spor yöneticilerinin, devlet yöneticilerinin birlikteliği, verimli görüşmelerimiz inanıyorum ki bundan sonraki süreçte İslam ülkelerinin birliği, beraberliği ve güçlü ilişkileri adına da önemli bir temeli, önemli bir miladı var. Dünyanın daha adil ve daha yaşanılabilir olması noktasında, inanın insanlığın İslam dünyasının birlikteliğine, beraberliğine ve güçlü iş birliğine ihtiyacı var. ve bizler de inşallah bundan sonraki süreçte; birliğimizi, beraberliğimizi daha güçlü kılma adına, hem spor alanındaki, hem gençlik alanındaki iş birliklerimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız. Elbette 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonu düzenlendi. Burada birçok emek var, gayret var.? diye konuştu.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ise Bu Federasyon, Suudi Arabistan Krallığı'nda kurulduğunda İki Kutsal Mescid Hizmetkarı ile Veliaht Prens'in desteğiyle yoluna devam etmiş ve yaşadığımız buna benzer bir buluşmayı amaçlamıştır. Ayrıca Federasyon, temeli sevgi, adı mükemmellik, spor değerlerini ve yüksek ahlakını yayan ve kardeşlik esasına dayanan rekabette bizleri bir araya getiren bu aşamaya ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Sizler adına şunu söylememe izin verin; Bu müstesna programa Konya'da ev sahipliği yaptığı ve spor ailesini bu şehirde bir araya getirdiği için Ekselansları Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyetine ve halkına şükranlarımı sunarım. diye konuştu.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi düzenlendi. Daha sonra da sanatçı Kubat sahne aldı. (DHA)

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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve, rekorlarla Türkiye'nin 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zirve, rekorlarla Türkiye'nin
Kaynak: DHA

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI SONA ERDİ TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI SONA ERDİ TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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