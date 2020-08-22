Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu - Son Dakika

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurmasının ardından sondaj yapılan gemi olan Fatih'in flamasındaki sembolün ne olduğu ise merak konusu oldu. Flamanın üzerindeki sembolle Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi tasvir edildiği belirtiliyor.

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından sondaj yapılan gemi olan Fatih'in flaması oldukça dikkat çekti. Flamanın üzerindeki sembol Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişini betimliyor.

İTALYAN RESSAMIN TABLOSUNU HATIRLATTI

Flamanın üzerindeki görüntü İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun "Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi" tablosunu hatırlattı.

"PERSONEL MORALİ İÇİN YAPILABİLİYOR"

Konuyla ilgili RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na bilgi veren denizciler, "Pek bilinen bir sembol değil ama bazen geminin adını temsilen personel morali için bu tip şeyler yapılır" dedi.

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
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Karadeniz, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 00:29

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