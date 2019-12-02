'Türkiye önemli bir başarı kazandı'

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan, 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'na ilişkin, "Türkiye, çok önemli diplomatik ve siyasi bir taktikle özellikle doğal gaz ve petrol aramalarında önüne engel çıkaran bu bloka karşı önemli bir başarı kazandı" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, iki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırasına dair gelen eleştirileri DHA'ya yorumladı. Bağcı, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan bir hükümet ile anlaşma yaptığının altını çizerek, " Akdeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerle de bu anlaşmanın yapılmasında fayda var ve yapılabilir. Kartlar yeniden karıldı. Yeni ittifaklar ortaya çıkabilir. Türkiye, 1960 anayasasına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hamisidir. Eğer Rum tarafı Kuzey ile bir araya gelmiyorsa ortak bir federasyon veya tek devlet adı altında birleşmiyorsa, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de herhangi bir ülke ile herhangi bir şekilde işbirliği yapmasında bir sakınca yoktur. Bütün Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin doğal gaz ve petrol yataklarından faydalanma hakkı vardır. Devletlerarası çatışmalar veya ihtilaflar çözümlenir veya çözümlenmez o ayrı konu. Ama denizin üzerinde en önemli hak sahibi olan ülkelerden biri Türkiye'dir. Çünkü biz Akdeniz ülkesiyiz" dedi.

'ANLAŞMA ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN'

Bağcı, Türkiye ile Libya Ulusal Hükümeti arasında imzalanan anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki dengelerin yeniden kurulduğunu belirterek, "Türkiye'nin karşısında blok halinde bulunan Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu anlaşma ile uluslararası hukukta ne yapacaklarını şaşırdı. Libya'da üç farklı hükümet tanınmasına rağmen Türkiye'nin tanıdığı hükümetle yapılan anlaşma uluslararası hukuka uygun bir anlaşmadır" dedi.

Bağcı, anlaşma ile Türkiye'nin deniz sınırlarının diğer ülkeler tarafından bloke edilmesinin önüne geçilmiş olduğunu kaydetti.

'YUNANİSTAN VE MISIR'DAN TEPKİ GELMESİ NORMAL'

Bağcı, Libya ile yapılan anlaşmanın sadece güvenlik ve askeri olmadığın, balıkçılığa kadar her iki taraf için önemli bir kazanım elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, çok önemli diplomatik ve siyasi bir taktikle özellikle doğal gaz ve petrol aramalarında önüne engel çıkaran bu bloka karşı önemli bir başarı kazandı. Yunanistan, Mısır gibi ülkelerden tepki gelmesi çok normal; ama bu Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmayı devre dışı bırakmayacak. Türkiye açısından baktığımızda çok önemli bir anlaşma diye düşünüyorum. Yunanistan böyle bir hareketi beklemiyordu. Haritaya baktığınızda göreceksiniz hem Türkiye'nin hem Libya'nın ortak işbirliği yapma olanakları var. Yeni olan şey Türkiye'nin Libya seçeneğini bugüne kadar kullanmamış olmasıydı. Şimdi Libya'da önümüzdeki günlerde hangi hükümet uluslararası camiada daha tanınır olur, Libya'nın ulusal birliği nasıl olur, ileride tartışılacak bir konu; ama Türkiye'nin yaptığı anlaşmayı geçersiz kılmaz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Selen YALAZ- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-