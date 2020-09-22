Türkiye Vakfı, "Yarını Kodlayanlar" projesiyle ödül aldı - Son Dakika

Türkiye Vakfı, "Yarını Kodlayanlar" projesiyle ödül aldı

Türkiye Vodafone Vakfı, dünyanın en prestijli ödül programlarından Stevie Ödülleri kapsamında aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Vakfı,

Türkiye Vodafone Vakfı, dünyanın en prestijli ödül programlarından Stevie Ödülleri kapsamında aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vakıf, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nin ardından dünyanın ilk işletme ödülleri programı olan ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası İşletme Ödülleri'nde de ödüle layık görüldü.

Toplamda 60'ı aşkın ülkeden 3 bin 800'ün üzerinde başvurunun gerçekleştiği ve 13 jüride 250'yi aşkın uzmanın görev yaptığı yarışmada Türkiye Vodafone Vakfı, 2016 yılından bu yana Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanında 100 bini aşkın çocuğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attığı Yarını Kodlayanlar projesiyle "Avrupa Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde gümüş Stevie aldı.

Ödüller, 1 Aralık'ta düzenlenecek online törenle sahiplerini bulacak.

81 ilde 100 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Verilen bilgiye göre, Türkiye Vodafone Vakfı'nın dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmek üzere Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar projesinde Ağustos 2016'dan bu yana 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa ulaşıldı.

Toplam 512 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projeden faydalanan kız çocuklarının sayısı 52 bine, erkek çocuklarının sayısı ise 50 bine yaklaştı.

Salgın nedeniyle online ortama taşınan projede yaz boyunca 10 bin çocuğa dijital platformlar üzerinden kodlama eğitimi verildi.

Proje kapsamında ayrıca, dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile iş birliği yapıldı. Bu iş birliğiyle Türkiye'deki ilk The Clubhouse Network sınıfı İTÜ Ayazağa yerleşkesinde açılırken, İstanbul, Ankara ve Trabzon'da 14-17 yaş arası toplam 1.000 gence yapay zeka eğitimleri verilmesi hedefleniyor.

Stevie Ödülleri

2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Ödülleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alıyor.

Asya-Pasifik Stevie Ödülleri, Almanya Stevie Ödülleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri, Amerika İş Ödülleri, Uluslararası İşletme Ödülleri, Stevie İş Kadınları Ödülleri, Stevie Büyük İşverenler Ödülleri, Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri olmak üzere 8 farklı alanda düzenlenen Stevie Ödülleri yarışmalarına her yıl 70'i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru oluyor.

Stevie Ödülleri çatısı altında düzenlenen Uluslararası İşletme Ödülleri ise iş dünyasının her alanından başarıları takdir etmek için hazırlanan tek küresel ödül programı olarak biliniyor.

Tüm dünyadan kurumlara açık olan yarışmaya, yönetim başarısı, pazarlama ödülleri, halkla ilişkiler, müşteri hizmetleri, yeni ürünler, teknoloji, web siteleri, uygulamalar gibi pek çok kategoride başvuru yapılabiliyor.

Bu yılki yarışmada birey ve kurumların katkılarını ödüllendirmek için "Kovid-19 Önlemi" adı altında bazı ücretsiz kategoriler de açıldı.

"Teknolojideki gücümüzü insanlığın iyiliği için kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Türkiye Vodafone Vakfı olarak, iyilik için teknoloji vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Topluma fayda sağlama gayretiyle teknolojideki gücümüzü insanlığın iyiliği için kullanıyoruz. Teknolojiyi toplumun bir sosyal ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündük. 'Çocuklardan başlayalım, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine destek olalım' dedik. Böylece bundan 4 yıl önce Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yarını Kodlayanlar projesiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza bugünkü deyimle kodlama, eski deyimle bilgisayar programlamayı öğretmeye başladık. Bu eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyor.

Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandıran projemizin global iş dünyasının önde gelen ödül programlarından Uluslararası İşletme Ödülleri'nde ödüle layık görülmesinden gurur duyduk. Vakıf olarak, dijitalleşmeyi toplumun iyiliği için kullanarak global düzeyde takdir gören çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz."

"Çocuklarımızı teknolojinin dili ile tanıştırmaya devam edeceğiz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Habitat Derneği olarak, 25 yıldır kuruluş vizyonuyla paralel olarak gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyerek gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirdiklerini bildirdi.

Bugüne kadar binlerce çocuğa yönelik dijital becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Hazır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Yarını Kodlayanlar projesi ile gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya, dünyanın ve Türkiye'nin dijital dönüşümünün en etkin aktörleri haline gelmelerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Uluslararası İşletme Ödülleri'nde projemizin ödüle layık görülmesinden dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Projemiz kapsamında bundan sonraki süreçte de tüm çalışmalarımızla ülkemizin dört bir yanında çocuklarımızı teknolojinin dili ile tanıştırmaya ve geleceğin mesleklerine doğru yol almalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği, Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Vakfı, 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle ödül aldı - Son Dakika Ekonomi

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