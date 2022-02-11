'Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar Ödülleri'nde son başvuru bugün - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' için başvuruların bugün sona ereceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018'de ilki düzenlenen 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' bu yıl da iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir kez daha bir araya getirecek. Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek etkinlik, 25 Mart'ta İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katılacak.

Yoğun ilginin olduğu etkinliğin gecesinde 'Akademi Ödülü', 'İş Dünyası Ödülü', 'Profesyonel Ödülü', 'Girişimci Ödülü', 'Enerjide Örnek Şirket Ödülü', 'Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü' ve 'Jüri Özel Ödülü' kategorilerinde ödül verilecek.