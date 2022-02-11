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'Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar Ödülleri'nde son başvuru bugün - Son Dakika

'Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar Ödülleri'nde son başvuru bugün

11.02.2022 11:07
'Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar Ödülleri'nde son başvuru bugün

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' için başvuruların bugün sona ereceği açıklandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' için başvuruların bugün sona ereceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018'de ilki düzenlenen 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni' bu yıl da iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir kez daha bir araya getirecek. Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek etkinlik, 25 Mart'ta İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katılacak.

Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Gülsüm Azeri'nin yaptığı jüride; iş dünyasından medyaya, akademiden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar alanında uzman 13 isim yer alacak. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik ve Citibank Avrupa, Orta Doğu, Afrika Çokuluslu Şirketler Başkanı Serra Akçaoğlu'nun yer aldığı jüri 7 kategoride değerlendirmelerini yapacak.

Yoğun ilginin olduğu etkinliğin gecesinde 'Akademi Ödülü', 'İş Dünyası Ödülü', 'Profesyonel Ödülü', 'Girişimci Ödülü', 'Enerjide Örnek Şirket Ödülü', 'Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü' ve 'Jüri Özel Ödülü' kategorilerinde ödül verilecek.


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Türkiye, Siyaset, Enerji, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar Ödülleri'nde son başvuru bugün - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar Ödülleri'nde son başvuru bugün - Son Dakika
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