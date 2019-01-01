Son Dakika Haberleri: Türkiye Yeni Yıla "Merhaba" Dedi

Türkiye Yeni Yıla "Merhaba" Dedi

27 dakika önce

Takvimde kalan son yaprak yere düştü.

Takvimde kalan son yaprak yere düştü. ve Türkiye yeni yıla merhaba dedi. Acısıyla tatlısıyla geçen 2018'i uğurlayan vatandaşlar, 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı. Yeni yıla sokakta girmek isteyen İstanbullular, mega kentin simgesi Taksim'de toplandı. Kutlamalara gölge düşmemesi için İstanbul'da güvenlik önlemleri de üst seviyedeydi. Atlı birlikler Taksim Meydanında işbaşındaydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalık daha da arttı. ve Herkesin beklediği o an geldi. 2019 için geri sayım başladı. Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de renkli görüntülere sahne oldu. Geceyi havai fişekler aydınlattı. Şişli'nin Kurtuluş semtindeyse gelenek bozulmadı. Balkon ve camlara çıkan mahalle sakinleri yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı.

Başkent Ankara'daysa kutlamaların adresi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaydı. Meydanda toplanan 7'den 77'ye herkes büyük bir sevinç yaşadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Türkiye, Güncel
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