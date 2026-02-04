Türkiye\'yi sarsan cinayetin ardından Yılmaz Tunç\'tan açıklama: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur

Muğla'nın Milas ilçesinde Nihat Arslan'ın işe gitmek üzere evden çıkan boşanma aşamasındaki 39 yaşındaki eşi Özlem Arslan'ı defalarca kez bıçaklayarak öldürdü.

KAN DONDURDU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda bıçak darbesi alan kadının "Beni bırak! İmdat!" diyerek çığlık çığlığa feryat ettiği anlar kan dondurdu.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Kan donduran cinayetin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır" diyen Tunç, "Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez" ifadelerini kullandı.

"ADALETİN PENÇESİNDEN KAÇAMAYACAK"

Bakan Tunç açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır.

Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur.

"FAİL İÇİN HİÇBİR KAÇIŞ YOKTUR"

Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında Devletimiz vardır, Adalet vardır."